Футболисты «Аталанты» прервали серию «Ромы» из 19 матчей без поражений в чемпионате Италии

В последних 19 встречах чемпионата Италии до игры с «Аталантой» «Рома» одержала 14 побед и 5 раз сыграла вничью. Последний раз команда из Рима проиграла в матче чемпионата 15 декабря прошлого года, уступив «Комо» (0:2).