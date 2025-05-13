Футболисты «Аталанты» прервали серию «Ромы» из 19 матчей без поражений в чемпионате Италии

РИМ, 12 мая. /ТАСС/. «Аталанта» со счетом 2:1 обыграла «Рому» в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу и прервала серию римской команды из 19 игр без поражений в турнире. Встреча прошла в Бергамо.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Адемола Лукман (9-я минута) и Ибрагим Сулемана (76). У проигравших отличился Брайан Кристанте (32).
В последних 19 встречах чемпионата Италии до игры с «Аталантой» «Рома» одержала 14 побед и 5 раз сыграла вничью. Последний раз команда из Рима проиграла в матче чемпионата 15 декабря прошлого года, уступив «Комо» (0:2).
«Аталанта» набрала 71 очко и занимает третье место в турнирной таблице. «Рома» с 63 очками располагается на 6-й строчке.
В следующем туре «Аталанта» на выезде сыграет с «Дженоа», «Рома» примет «Милан». Встречи пройдут 18 мая.
Джанпьеро Гасперини
Клаудио Раньери
Адемола Лукман
(Шарль Де Кетеларе)
9′
Ибрагим Сулемана
76′
Брайан Кристанте
(Матиас Соуле)
32′
29
Марко Карнесекки
3
Одилон Коссуну
19
Берат Джимсити
90′
77
Давиде Дзаппакоста
13
Эдерсон
15
Мартен де Рон
16
Рауль Белланова
82′
22
Маттео Руджери
8
Марио Пашалич
68′
6
Ибрагим Сулемана
17
Шарль Де Кетеларе
68′
24
Лазар Самарджич
11
Адемола Лукман
88′
44
Марко Брешанини
32
Матео Ретеги
88′
70
Даниэль Мальдини
99
Миле Свилар
5
Эван Н`Дика
19
Зеки Челик
23
Джанлука Манчини
69
Анхелиньо
4
Брайан Кристанте
18
Матиас Соуле
2
Девайн Ренч
76′
61
Никколо Пизилли
17
Ману Коне
85′
35
Томмазо Бальданци
11
Артем Довбик
86′
56
Алексис Салемакерс
14
Элдор Шомуродов
85′
92
Стефан Эль-Шаарави
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
10
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
7
14
Фолы
14
0
Офсайды
1
Главный судья
Симоне Соцца
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти