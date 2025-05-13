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Футболисты «Аталанты» прервали серию «Ромы» из 19 матчей без поражений в чемпионате Италии

В последний раз до этого римляне терпели поражение 15 декабря прошлого года.

Источник: Reuters

РИМ, 12 мая. /ТАСС/. «Аталанта» со счетом 2:1 обыграла «Рому» в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу и прервала серию римской команды из 19 игр без поражений в турнире. Встреча прошла в Бергамо.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Адемола Лукман (9-я минута) и Ибрагим Сулемана (76). У проигравших отличился Брайан Кристанте (32).

В последних 19 встречах чемпионата Италии до игры с «Аталантой» «Рома» одержала 14 побед и 5 раз сыграла вничью. Последний раз команда из Рима проиграла в матче чемпионата 15 декабря прошлого года, уступив «Комо» (0:2).

«Аталанта» набрала 71 очко и занимает третье место в турнирной таблице. «Рома» с 63 очками располагается на 6-й строчке.

В следующем туре «Аталанта» на выезде сыграет с «Дженоа», «Рома» примет «Милан». Встречи пройдут 18 мая.

Аталанта
2:1
Первый тайм: 1:1
Рома
Футбол, Италия, Тур 36
12.05.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Atleti Azzurri D'Italia, 23249 зрителей
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини
Клаудио Раньери
Голы
Аталанта
Адемола Лукман
(Шарль Де Кетеларе)
9′
Ибрагим Сулемана
76′
Рома
Брайан Кристанте
(Матиас Соуле)
32′
Составы команд
Аталанта
29
Марко Карнесекки
3
Одилон Коссуну
19
Берат Джимсити
90′
77
Давиде Дзаппакоста
13
Эдерсон
15
Мартен де Рон
16
Рауль Белланова
82′
22
Маттео Руджери
8
Марио Пашалич
68′
6
Ибрагим Сулемана
17
Шарль Де Кетеларе
68′
24
Лазар Самарджич
11
Адемола Лукман
88′
44
Марко Брешанини
32
Матео Ретеги
88′
70
Даниэль Мальдини
Рома
99
Миле Свилар
5
Эван Н`Дика
19
Зеки Челик
23
Джанлука Манчини
69
Анхелиньо
4
Брайан Кристанте
18
Матиас Соуле
2
Девайн Ренч
76′
61
Никколо Пизилли
17
Ману Коне
85′
35
Томмазо Бальданци
11
Артем Довбик
86′
56
Алексис Салемакерс
14
Элдор Шомуродов
85′
92
Стефан Эль-Шаарави
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
10
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
7
14
Фолы
14
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Симоне Соцца
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти