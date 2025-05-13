«Динамо-БГУФК» лидирует в женском чемпионате Беларуси по футболу

В центральном поединке сегодняшнего игрового дня действующие чемпионки страны встречались на выезде с «Витебском» и одержали трудную победу с минимальным перевесом в счете — 2:1. Голевым дублем у динамовок отметилась Лия Тихомирова.
На третью позицию поднялся могилевский «Днепр», обыгравший у себя дома серебряных призеров национального первенства спортсменок «Минска» — 3:1.
Обладатели бронзы футболистки столичной «Зоркi-БДУ» разгромили на своем поле новополоцкий «Нафтан» с сухим счетом 3:0. Также в Минске юниорская сборная Беларуси (U-19) переиграла аутсайдеров турнира спортсменок «Гомеля» — 3:1. Два мяча забила Каролина Гузовская.
Программа 10-го тура завершится завтра в Пинске матчем «ДЮСШ-ПолесГУ» и брестского «Динамо».
Положение в группе лидеров: «Динамо-БГУФК» — 25 очков (9 матчей), «Днепр» — 21 (9), «Витебск» — 20 (9), «Минск» — 19 (9). Внизу турнирной таблицы находятся гомельчанки, набравшие всего два очка в десяти проведенных поединках.
В споре бомбардиров лидирует Виктория Валюк («Минск»), забившая 14 мячей.