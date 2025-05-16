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Жесть в Испании: автомобиль въехал в болельщиков «Эспаньола» перед матчем с «Барселоной». Есть пострадавшие

Каталонское дерби омрачено.

Источник: Соцсети

Матч 36-го тура ла лиги между «Эспаньолом» и «Барселоной» омрачился скандалом — незадолго до игры в толпу болельщиков хозяев въехал автомобиль.

Без злого умысла

Инцидент произошел неподалеку от стадиона «Эспаньола», примерно за час до игры. Автомобиль марки Peugeot врезался в толпу, после чего проехал еще несколько десятков метров. Люди начали забрасывать машину подручными предметами.

У стадиона началась паника, полиция разгоняла болельщиков при помощи дубинок.

В результате инцидента пострадали минимум 13 человек — но, как уточняет местная пресса, обошлось без сильных травм. К стадиону стянули семь медицинских машин, помощь была оказана всем, кому это было необходимо. К счастью, никто не погиб.

По данным Marca, каталонская полиция считает основной причиной аварии человеческий фактор — водитель не справился с управлением. Возможность террористического акта исключили почти сразу же. Нарушитель на данный момент задержан.

Протест

Несмотря на происшествие, матч «Эспаньола» и «Барселоны» начался по расписанию. Это понравилось не всем фанатам хозяев — некоторые из них посчитали, что встречу после случившегося стоило отменить. Многие покинули стадион в знак протеста.

При этом организаторы встречи перед стартовым свистком объявили, что ситуация под контролем. А Marca и вовсе отметила — для отмены или переноса не было причин: «На самом деле многие болельщики даже не слышали о произошедшем», — сказано в одной из статей издания.

Перед 36-м туром «Барселона» занимала первое место, «Эспаньол» — 16-е.

Артем Белинин

Эспаньол
0:2
Первый тайм: 0:0
Барселона
Футбол, Испания, Тур 36
15.05.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Stage Front Stadium
Главные тренеры
Маноло Гонсалес
Ханс-Дитер Флик
Голы
Барселона
Ламин Ямаль
(Дани Ольмо)
53′
Фермин Лопес
(Ламин Ямаль)
90+5′
Составы команд
Эспаньол
1
Хоан Гарсия
23
Омар Эль Хилали
22
Карлос Ромеро
8
Эдуардо Экспосито
4
Мараш Кумбулла
90′
6
Леандро Кабрера
80′
19
Урко Гонсалес де Сарате
31
Антониу Рока
68′
17
Жофре Каррерас
7
Хави Пуадо
82′
5
Фернандо Калеро
2
Роберто Фернандес
82′
16
Валид Чеддира
84′
10
Поль Лосано
60′
11
Пере Милья
Барселона
25
Войцех Щенсны
90+5′
24
Эрик Гарсия
19
Ламин Ямаль
11
Рафинья
21
Френки де Йонг
8
Педри
35
Херард Мартин
46′
3
Алехандро Бальде
20
Дани Ольмо
77′
32
Эктор Форт
9
Роберт Левандовски
65′
16
Фермин Лопес
4
Рональд Араухо
51′
2
Пау Кубарси
15
Андреас Кристенсен
42′
77′
6
Гави
Статистика
2
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
12
1
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
3
8
Фолы
10
5
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сесар Сото Градо
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти