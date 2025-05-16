Жесть в Испании: автомобиль въехал в болельщиков «Эспаньола» перед матчем с «Барселоной». Есть пострадавшие

Матч 36-го тура ла лиги между «Эспаньолом» и «Барселоной» омрачился скандалом — незадолго до игры в толпу болельщиков хозяев въехал автомобиль.
Без злого умысла
Инцидент произошел неподалеку от стадиона «Эспаньола», примерно за час до игры. Автомобиль марки Peugeot врезался в толпу, после чего проехал еще несколько десятков метров. Люди начали забрасывать машину подручными предметами.
У стадиона началась паника, полиция разгоняла болельщиков при помощи дубинок.
В результате инцидента пострадали минимум 13 человек — но, как уточняет местная пресса, обошлось без сильных травм. К стадиону стянули семь медицинских машин, помощь была оказана всем, кому это было необходимо. К счастью, никто не погиб.
По данным Marca, каталонская полиция считает основной причиной аварии человеческий фактор — водитель не справился с управлением. Возможность террористического акта исключили почти сразу же. Нарушитель на данный момент задержан.
Протест
Несмотря на происшествие, матч «Эспаньола» и «Барселоны» начался по расписанию. Это понравилось не всем фанатам хозяев — некоторые из них посчитали, что встречу после случившегося стоило отменить. Многие покинули стадион в знак протеста.
При этом организаторы встречи перед стартовым свистком объявили, что ситуация под контролем. А Marca и вовсе отметила — для отмены или переноса не было причин: «На самом деле многие болельщики даже не слышали о произошедшем», — сказано в одной из статей издания.
Перед 36-м туром «Барселона» занимала первое место, «Эспаньол» — 16-е.
Артем Белинин
Маноло Гонсалес
Ханс-Дитер Флик
Ламин Ямаль
(Дани Ольмо)
53′
Фермин Лопес
(Ламин Ямаль)
90+5′
1
Хоан Гарсия
23
Омар Эль Хилали
22
Карлос Ромеро
8
Эдуардо Экспосито
4
Мараш Кумбулла
90′
6
Леандро Кабрера
80′
19
Урко Гонсалес де Сарате
31
Антониу Рока
68′
17
Жофре Каррерас
7
Хави Пуадо
82′
5
Фернандо Калеро
2
Роберто Фернандес
82′
16
Валид Чеддира
84′
10
Поль Лосано
60′
11
Пере Милья
25
Войцех Щенсны
90+5′
24
Эрик Гарсия
19
Ламин Ямаль
11
Рафинья
21
Френки де Йонг
8
Педри
35
Херард Мартин
46′
3
Алехандро Бальде
20
Дани Ольмо
77′
32
Эктор Форт
9
Роберт Левандовски
65′
16
Фермин Лопес
4
Рональд Араухо
51′
2
Пау Кубарси
15
Андреас Кристенсен
42′
77′
6
Гави
2
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
12
1
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
3
8
Фолы
10
5
Офсайды
0
Главный судья
Сесар Сото Градо
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти