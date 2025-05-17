«Кристал Пэлас» впервые завоевал Кубок Англии по футболу

«Манчестер Сити» играл в финале Кубка Англии 14-й раз в истории и 3-й подряд. В 2023 и 2024 годах команда играла с «Манчестер Юнайтед», первый матч остался за футболистами «Манчестер Сити», во втором победили их соперники по дерби. Всего у «Манчестер Сити» 7 побед в Кубке Англии, первая была одержана в 1904 году.