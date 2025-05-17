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«Кристал Пэлас» впервые завоевал Кубок Англии по футболу

ЛОНДОН, 17 мая. /ТАСС/. Лондонский «Кристал Пэлас» одержал победу над «Манчестер Сити» со счетом 1:0 в финальном матче Кубка Англии по футболу.

Источник: AP 2024

Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Мяч на 16-й минуте забил Эберечи Эзе. На 36-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Омар Мармуш не реализовал пенальти. Вратарь «Кристал Пэлас» Дин Хендерсон стал первым голкипером, отразившим удар с 11-метровой отметки (без учета послематчевых серий) в финале Кубка Англии, с 2010 года, когда это сделал вратарь «Челси» Петр Чех в матче с «Портсмутом».

«Кристал Пэлас» в третий раз вышел в финал Кубка Англии и впервые завоевал трофей. В 1990 и 2016 годах лондонская команда проигрывала в решающих матчах «Манчестер Юнайтед». «Кристал Пэлас» выиграл первый престижный титул в своей истории, ранее в активе команды были победы в низших дивизионах чемпионата Англии и региональных турнирах.

«Манчестер Сити» играл в финале Кубка Англии 14-й раз в истории и 3-й подряд. В 2023 и 2024 годах команда играла с «Манчестер Юнайтед», первый матч остался за футболистами «Манчестер Сити», во втором победили их соперники по дерби. Всего у «Манчестер Сити» 7 побед в Кубке Англии, первая была одержана в 1904 году.

Благодаря победе «Кристал Пэлас», занимающий 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии за два тура до конца сезона, завоевал путевку в Лигу Европы — второй по значимости европейский клубный турнир после Лиги чемпионов. Лондонцы сыграют в еврокубках впервые с 1998 года, тогда команда принимала участие в Кубке Интертото и вылетела в третьем раунде, проиграв турецкому клубу «Самсунспор».