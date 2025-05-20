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Экс-тренер махачкалинского «Динамо» возглавил «Арис» Кокорина

Радьков назначен на пост главного тренера «Ариса», в котором выступает Кокорин.

Источник: ФК "Динамо" Махачкала

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Бывший член тренерского штаба махачкалинского «Динамо» белорус Артем Радьков назначен на пост главного тренера кипрского «Ариса», сообщается в Telegram-канале команды.

С февраля 2024 года Радьков работал в махачкалинском «Динамо», с которым вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ). В мае клуб объявил об уходе тренера.

На протяжении карьеры Радьков работал ассистентом наставника сборной Белоруссии (до 21 года), ассистентом главного тренера борисовского БАТЭ и главным тренером минской «Ислочи», с которой дошел до финала Кубка Белоруссии.

В составе «Ариса» выступает российский нападающий Александр Кокорин. В прошедшем сезоне клуб из Лимасола завершил сезон на втором месте в чемпионате Кипра.