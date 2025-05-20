«Неман» победил футболистов «Нафтана» перед финалом Кубка Беларуси

Второй финалист жодинское «Торпедо-БелАЗ» сегодня также сыграет на выезде — в Мозыре против «Славии». Решающий матч кубкового турнира состоится в субботу, 24 мая, в Гродно. На прошлой неделе соискатели трофея встретились в Жодино в игре девятого тура чемпионата страны, и тогда торпедовцы уступили команде Игоря Ковалевича со счетом 0:1.