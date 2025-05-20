«Неман» победил футболистов «Нафтана» перед финалом Кубка Беларуси

Хозяин решающего кубкового поединка гродненский «Неман» сегодня встречался в Новополоцке с местным «Нафтаном» и одержал уверенную победу с результатом 3:1. Все мячи были забиты в первой половине игры — у гостей отличились Константин Кучинский, Юрий Пантя и Леонард Гвет, а потом хозяева сумели ответить голом Игната Прановича. Это вторая подряд виктория команды Игоря Ковалевича.
Второй финалист жодинское «Торпедо-БелАЗ» сегодня также сыграет на выезде — в Мозыре против «Славии». Решающий матч кубкового турнира состоится в субботу, 24 мая, в Гродно. На прошлой неделе соискатели трофея встретились в Жодино в игре девятого тура чемпионата страны, и тогда торпедовцы уступили команде Игоря Ковалевича со счетом 0:1.
Расписание остальных игр 10-го тура чемпионата Беларуси:
- 23 мая. «Ислочь» (Минский район) — «Арсенал» (Дзержинск), «Витебск» — «Динамо» (Брест);
- 25 мая. «Минск» — «МЛ Витебск», «Молодечно» — «Слуцк», «Гомель» — «Динамо» (Минск);
- 26 мая. БАТЭ (Борисов) — «Сморгонь».
Положение в группе лидеров сейчас таково: «МЛ Витебск» — 23 очка (9 матчей), «Динамо» (Брест) — 18 (9), «Динамо» (Минск) — 17 (8), «Славия» — 17 (9). Внизу турнирной таблицы находятся футболисты «Молодечно», не набравшие ни одного очка, у «Сморгони» 4 зачетных балла.
Список лучших бомбардиров возглавляют Александр Шестюк («Ислочь») и Андрей Соловей («Славия»).