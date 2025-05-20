Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Кристал Пэлас
4
:
Вулверхэмптон
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Манчестер Сити
3
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Черноморец
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Брайтон
3
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.40
П2
2.48

«Неман» победил футболистов «Нафтана» перед финалом Кубка Беларуси

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финалисты розыгрыша футбольного Кубка Беларуси первыми проводят встречи десятого тура национального чемпионата, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Хозяин решающего кубкового поединка гродненский «Неман» сегодня встречался в Новополоцке с местным «Нафтаном» и одержал уверенную победу с результатом 3:1. Все мячи были забиты в первой половине игры — у гостей отличились Константин Кучинский, Юрий Пантя и Леонард Гвет, а потом хозяева сумели ответить голом Игната Прановича. Это вторая подряд виктория команды Игоря Ковалевича.

Второй финалист жодинское «Торпедо-БелАЗ» сегодня также сыграет на выезде — в Мозыре против «Славии». Решающий матч кубкового турнира состоится в субботу, 24 мая, в Гродно. На прошлой неделе соискатели трофея встретились в Жодино в игре девятого тура чемпионата страны, и тогда торпедовцы уступили команде Игоря Ковалевича со счетом 0:1.

Расписание остальных игр 10-го тура чемпионата Беларуси:

  • 23 мая. «Ислочь» (Минский район) — «Арсенал» (Дзержинск), «Витебск» — «Динамо» (Брест);
  • 25 мая. «Минск» — «МЛ Витебск», «Молодечно» — «Слуцк», «Гомель» — «Динамо» (Минск);
  • 26 мая. БАТЭ (Борисов) — «Сморгонь».

Положение в группе лидеров сейчас таково: «МЛ Витебск» — 23 очка (9 матчей), «Динамо» (Брест) — 18 (9), «Динамо» (Минск) — 17 (8), «Славия» — 17 (9). Внизу турнирной таблицы находятся футболисты «Молодечно», не набравшие ни одного очка, у «Сморгони» 4 зачетных балла.

Список лучших бомбардиров возглавляют Александр Шестюк («Ислочь») и Андрей Соловей («Славия»).