«Манчестер Юнайтед» повторил исторический антирекорд клуба всех времён

Отметим, у «Манчестер Юнайтед» 18 поражений в АПЛ, а также по одному проигранному матчу в Суперкубке Англии, Кубке страны, Кубке английской лиги и Лиге Европы. Если брать только поражения команды в основное время, то у «красных дьяволов» лишь 20 неудачных результатов — второй худший результат в истории и антирекорд XXI века. Связано это с тем, что «Ман Юнайтед» уступил в Суперкубке Англии и 5-м раунде Кубка страны в серии послематчевым пенальти. Тогда уступили «Манчестер Сити» (1:1, 6:7 пен.) и «Фулхэму» (1:1, 3:4 пен.) соответственно.