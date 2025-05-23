Раньери сообщил, что у «Ромы» есть соглашение с новым тренером

«Конечно, все уже решено. Но когда объявить об этом — решит президент. Даже мой брат звонил и говорил: “Ну скажи хоть мне! Все спрашивают.” Я ему ответил: “Именно поэтому и не скажу — чтобы никто ничего не разболтал.” Даже Вендитти (известный итальянский певец, автор гимна “Ромы” и один из самых преданных поклонников клуба) сказал: “Мы все узнаем 1 июля?” А я ему: “Если он придет в июле, то еще игроков не будет знать. Я ему сам все расскажу. Я не думаю о том, как примут нового тренера. Я хочу, чтобы болельщикам было грустно, когда он уйдет. Вот это для меня важно. Что, вы ждали, что я назову имя?” — отметил Раньери.