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Раньери сообщил, что у «Ромы» есть соглашение с новым тренером

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери подтвердил, что римляне уже достигли соглашения с новым главным тренером, который сменит его на посту в сезоне 2025/26. Однако решение о дате официального объявления остается за президентом клуба.

Источник: Getty Images

Об этом 73-летний специалист сообщил в интервью изданию La Repubblica.

«Конечно, все уже решено. Но когда объявить об этом — решит президент. Даже мой брат звонил и говорил: “Ну скажи хоть мне! Все спрашивают.” Я ему ответил: “Именно поэтому и не скажу — чтобы никто ничего не разболтал.” Даже Вендитти (известный итальянский певец, автор гимна “Ромы” и один из самых преданных поклонников клуба) сказал: “Мы все узнаем 1 июля?” А я ему: “Если он придет в июле, то еще игроков не будет знать. Я ему сам все расскажу. Я не думаю о том, как примут нового тренера. Я хочу, чтобы болельщикам было грустно, когда он уйдет. Вот это для меня важно. Что, вы ждали, что я назову имя?” — отметил Раньери.

Среди возможных кандидатов на пост главного тренера ранее в СМИ назывались такие имена, как Массимилиано Аллегри, Маурицио Сарри и даже Юрген Клопп.