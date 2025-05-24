Сегодня в решающем поединке 34-го кубкового турнира нынешние обладатели Кубка страны футболисты «Немана» встретятся с жодинским «Торпедо-БелАЗом» (начало игры в 19.00; прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Главным арбитром финальной встречи будет 35-летний могилевчанин Дмитрий Марков. Совсем недавно финалисты встречались в Жодино в матче 9-го тура национального чемпионата и тогда «Неман» одержал победу с минимальным преимуществом — 1:0. В сегодняшней встрече у гостей не сыграют дисквалифицированные Кирилл Глущенков, Александр Селява и Мамаду Камара. Победитель сегодняшнего противостояния в третий раз завоюет Кубок Беларуси. Футболисты «Немана» впервые выиграли трофей в 1993 году, а год назад повторили этот успех, победив в финале «Ислочь» из Минского района (2:0), жодинские торпедовцы брали Кубок в 2016 и 2023 годах. Чаще всех обладателями Кубка Беларуси становились футболисты борисовского БАТЭ — пять раз. По три трофея у минского «Динамо», солигорского «Шахтера», «Гомеля», бобруйской «Белшины» и брестского «Динамо».