Футболистки «Днепра» продлили беспроигрышную серию в чемпионате Беларуси

Сегодня в своем 11-м поединке могилевчанки разгромили в Бобруйске местную «Белшину» с сухим счетом 6:0. Это шестая виктория «Днепра», после которой у него стало 25 очков. Столько же у вице-чемпионок страны футболисток «Минска», которые разгромили у себя дома спортсменок «Витебска» с еще более крупным результатом — 7:0. В этой встрече свой 17-й гол забила лидер бомбардирской гонки Виктория Валюк.