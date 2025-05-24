Футболистки «Днепра» продлили беспроигрышную серию в чемпионате Беларуси

Сегодня в своем 11-м поединке могилевчанки разгромили в Бобруйске местную «Белшину» с сухим счетом 6:0. Это шестая виктория «Днепра», после которой у него стало 25 очков. Столько же у вице-чемпионок страны футболисток «Минска», которые разгромили у себя дома спортсменок «Витебска» с еще более крупным результатом — 7:0. В этой встрече свой 17-й гол забила лидер бомбардирской гонки Виктория Валюк.
На первой позиции в турнирной таблице находятся действующие чемпионки футболистки столичного «Динамо-БГУФК», переигравшие на своей арене аутсайдера турнира «Гомель» — 6:0. Дебютант первенства новополоцкий «Нафтан» добыл вторую победу, одолев у себя дома юниорскую сборную Беларуси (U-19) с минимальным перевесом — 1:1. В Бресте местное «Динамо» и минская «Зорка-БДУ» победителя не выявили — ничья 1:1.
Положение в лидирующей группе: «Динамо-БГУФК» — 31 очко, «Минск» — 25, «Днепр» — 25, «Витебск» — 21.
Сейчас в чемпионате наступил перерыв, во время которого национальная сборная проведет в Венгрии два заключительных поединка женской Лиги наций УЕФА.