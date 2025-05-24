Модрич провёл прощальный матч на стадионе «Реала»

Сегодня сливочные одержали победу над «Реал Сосьедад» — 2:0. После игры на стадионе состоялась церемония прощания с Модричем. Футболист покинет мадридцев после клубного чемпионата мира — 2025.
Также эта игра стала последней во главе «Реала» для Карло Анчелотти. Тренер в июне возглавит сборную Бразилии.
Напомним, что Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. Вместе с командой футболист шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять раз — клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, четырежды побеждал в чемпионате Испании, дважды в кубке страны.
Вместе с Анчелотти «Реал» дважды становился чемпионом Испании, столько же раз брал Кубок и Суперкубок страны, а также побеждал на клубном чемпионате мира. Под руководством наставника сливочные трижды побеждали в Лиге чемпионов, а в 2024-м завоевали Межконтинентальный кубок.