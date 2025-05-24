Модрич провёл прощальный матч на стадионе «Реала»

Напомним, что Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. Вместе с командой футболист шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять раз — клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, четырежды побеждал в чемпионате Испании, дважды в кубке страны.