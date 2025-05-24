«Штутгарт» впервые с 1997 года выиграл Кубок Германии по футболу

«Штутгарт» в четвертый раз выиграл чемпионат Германии. Ранее команда добивалась побед в турнире в 1954, 1958 и 1997 годах. По числу титулов «Штутгарт» сравнялся с «Кёльном» и «Нюрнбергом». Больше в соревновании побеждали «Бавария» (20), «Вердер» (6), «Шальке», «Боруссия» (Дортмунд) и «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне (по 5).