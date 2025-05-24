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«Штутгарт» впервые с 1997 года выиграл Кубок Германии по футболу

В финальном матче команда победила «Арминью» со счетом 4:2.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 24 мая. /ТАСС/. «Штутгарт» со счетом 4:2 обыграл «Арминию» в финальном матче Кубка Германии по футболу. Встреча прошла в Берлине.

Забитыми мячами у победителей отметились Ник Вольтемаде (15-я минута), Энцо Мийо (22, 66) и Денис Ундав (28). У проигравших отличились Юлиан Канья (82) и Джоша Вагноман (85).

«Штутгарт» в четвертый раз выиграл чемпионат Германии. Ранее команда добивалась побед в турнире в 1954, 1958 и 1997 годах. По числу титулов «Штутгарт» сравнялся с «Кёльном» и «Нюрнбергом». Больше в соревновании побеждали «Бавария» (20), «Вердер» (6), «Шальке», «Боруссия» (Дортмунд) и «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне (по 5).

«Арминия» выступала в третьем по силе дивизионе чемпионата Германии и стала победителем турнира, завоевав право на повышение в классе на следующий сезон. Клуб из Билефельда впервые дошел до финала кубка страны. В полуфинале «Арминия» одержала победу над прошлогодним победителем турнира «Байером» (2:1).