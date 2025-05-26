Алонсо дал первую пресс-конференцию в качестве тренера «Реала»: поблагодарил Анчелотти и анонсировал новую эру

Кроме того, новый тренер поблагодарил своего предшественника — легендарного Карло Анчелотти: «Прежде чем начать говорить о новом этапе, я не хочу прекращать говорить о периоде, который завершился. Карло был моим тренером, он прекрасный человек, который сильно на меня повлиял. Без его мастерства меня, вероятно, не было бы здесь. Я принимаю его наследие с большой честью и гордостью. Надеюсь, я смогу оправдать ожидания и достичь с клубом всего, во что мы верим», — отметил испанец.