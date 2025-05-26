Алонсо дал первую пресс-конференцию в качестве тренера «Реала»: поблагодарил Анчелотти и анонсировал новую эру

25 мая «Реал» официально объявил о назначении 43-летнего Хаби Алонсо на пост главного тренера команды. Уже на следующий день испанец дал первую пресс-конференцию в новой должности.
Обращение Алонсо
Дебютную пресс-конференцию в качестве тренера «Реала» Алонсо по традиции начал с небольшой речи, в которой назвал мадридский клуб своим домом.
«Для меня это особенный день, несомненно. Я отмечу его в своем календаре на всю жизнь. Я счастлив быть здесь, считаю это место своим домом. Связь с “Реалом” никогда не прерывалась. И когда полтора часа назад я зашел в Вальдебебас (тренировочный центр. — Прим. “СЭ”), это чувство снова возродилось во мне», — сказал Хаби.
Кроме того, Алонсо заявил — «Реал» на пороге больших перемен: «Чувствую, это начало новой эпохи. Флорентино (Перес, президент клуба. — Прим. “СЭ”), спасибо вам за уверенность во мне. Чувствую, болельщики мадридцев готовы к началу новой эры и с нетерпением ждут этого. Ждут, что мы станем еще больше, сделаем историю этого клуба еще более великой. Спасибо также моей семье, которая всегда сопровождает меня», — добавил Алонсо.
Кроме того, новый тренер поблагодарил своего предшественника — легендарного Карло Анчелотти: «Прежде чем начать говорить о новом этапе, я не хочу прекращать говорить о периоде, который завершился. Карло был моим тренером, он прекрасный человек, который сильно на меня повлиял. Без его мастерства меня, вероятно, не было бы здесь. Я принимаю его наследие с большой честью и гордостью. Надеюсь, я смогу оправдать ожидания и достичь с клубом всего, во что мы верим», — отметил испанец.
Наконец, Алонсо заявил о больших планах на будущее: «Мы начинаем этап, на котором я чувствую единение с клубом и болельщиками. У нас отличная команда, фантастические игроки и большой потенциал. Это дает мне множество энергии и энтузиазма. Мы уверены — можем добиться важных результатов, достойных “Реала”. Мы хотим, чтобы болельщики гордились, хотим передавать эмоции, радость. Пусть люди идут на стадион получить удовольствие. Если нам удастся добиться этого, то получим непреодолимую силу. Мы можем сотворить нечто прекрасное. Большое спасибо».
О трансферных целях
По ходу пресс-конференции у Алонсо спросили, ожидает ли он новичков в трансферное окно. Тренер был откровенен: «Мы всегда должны стараться быть лучше. У меня идет разговор с клубом о том, как нам усилиться. Мы все решим».
Но испанец добавил, что и с нынешним составом можно добиваться успеха: «Я уже провел анализ. У нас есть необходимые игроки, мы должны показать результат. Дело не в трансферах — я здесь не для них, а сделать команду лучше».
После одного из вопросов про трансферы Алонсо высказался жестко: «Футбол так не работает! Можно купить семь игроков и ничего не добиться, а можно ограничиться двумя или тремя и выиграть все. Важно качество работы. Я пришел сюда работать как тренер», — заявил специалист.
Об игроках
Алонсо задали несколько вопросов про актуальных футболистов «Реала». В том числе про Винисиуса и Килиана Мбаппе. По мнению тренера, с обоими все в порядке: «Они не могут быть проблемой. Это игроки, которые делают разницу. Мы большие счастливчики, что они у нас есть. Наша задача — помочь им показывать свои лучшие качества».
Про Родриго тренер высказался кратко: «Он игрок “Реала”. Выдающийся. Он нам понадобится».
Перспективы Джуда Беллингема в команде Алонсо оценил как великолепные: «Я вижу его в полузащите. Он талант поколения, может играть где угодно. Для нас он будет основополагающим футболистом».
Отдельно Хаби остановился на Луке Модриче — хорват в конце сезона покинет «Реал»: «Я испытываю к нему невероятную симпатию как к футболисту. Он был моим товарищем по команде, он легенда… С нетерпением жду возможности потренировать его на клубном чемпионате мира».
О тактике
Несколько вопросов были посвящены тактике, которую Алонсо будет выстраивать в «Реале». Тренер упорно уходил от ответа: «Мы должны быть гибкими и динамичными. У меня есть идея, как я хотел бы играть, но она не зафиксирована. Все может измениться».
На вопрос о нападающих Алонсо тоже не ответил: «Сколько их будет? Может три, может два, а может пять. Футбол — динамичная игра, все постоянно меняется. У нас есть потрясающие исполнители, которые умеют играть по-разному. Остальное предоставьте мне».
Но кое-какие детали Хаби все же приоткрыл: «Моя идея — контролировать игру как с мячом, так и без нее. Стили могут быть разными, план на матч тоже, но мы всегда должны быть проактивными».
Артем Белинин