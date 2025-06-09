Украинец Лужный признался, как вредил работе Семина в киевском «Динамо»: «Делал вид, будто ничего не произошло»

Семин возглавлял киевское «Динамо» в 2008—2009 годах, а затем в 2010—2012-м.
"Большинство тренировок проводил я, а Семин только давал глобальные указания. Однако во время тренировки нужно, чтобы ребята выполняли поставленные перед ними задачи. Необходимо контролировать детали, потому что на самом высоком уровне все состоит из маленьких мелочей. Это особый процесс, требующий глубокого понимания футбольных тонкостей.
В итоге нашей совместной работы мы выиграли чемпионат и Суперкубок Украины, дошли до полуфинала Кубка УЕФА. Игроки были достойного уровня, плюс мы правильно поставили тренировочный процесс. Мне рассказывали близкие к Палычу люди, что в частных разговорах он признавал, насколько велика заслуга в этом результате именно моя.
Когда Семин решил вернуться к родному ему московскому «Локомотиву», Суркис спросил его, готов Лужный возглавить команду. На это Семин ответил: «Ему еще рано! Лучше поставьте Валерия Газзаева». Так и помог своему другу возглавить «Динамо». Газзаев недолго работал в Киеве. Я добросовестно помогал ему. И тут снова вернулся Семин.
У меня был разговор с Игорем Суркисом. «Как же так? Мы все делали и для Семина, и для Газзаева, дайте мне шанс».
Юрий Павлович вернулся и делал вид, будто ничего между нами не произошло. Он думал, я и дальше буду выполнять за него основную работу. Я спокойно наблюдал за всем, но активно не включался в ежедневный процесс«, — цитирует “Трибуна” отрывок из книги Лужного.