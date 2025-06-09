Украинец Лужный признался, как вредил работе Семина в киевском «Динамо»: «Делал вид, будто ничего не произошло»

Юрий Павлович вернулся и делал вид, будто ничего между нами не произошло. Он думал, я и дальше буду выполнять за него основную работу. Я спокойно наблюдал за всем, но активно не включался в ежедневный процесс«, — цитирует “Трибуна” отрывок из книги Лужного.