По стопам Промеса: чемпион Нидерландов может получить 13 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков

Громкий скандал в Нидерландах: чемпион страны в составе «Твенте» Ронни Стам оказался в центре дела о перевозке кокаина. Прокуратура требует для экс-футболиста 13 лет тюрьмы и крупный денежный штраф.
Что случилось
Стам стал фигурантом масштабного судебного разбирательства. По данным издания Omroep Brabant, его обвиняют в организации перевозки более 2,2 тонны кокаина, стоимость которого оценивается в 57 миллионов евро.
На скамье подсудимых также оказался его старший брат Руди. По версии прокуратуры, они занимали ключевые позиции в международной сети по торговле наркотиками. Государственный обвинитель потребовал для Ронни 13 лет заключения и штраф в размере около 1,7 миллиона евро, а для Руди, который скрывается от правосудия в ОАЭ, — более шести лет тюрьмы с аналогичной суммой штрафа.
Следствие установило: поставки кокаина из Южной Америки в Нидерланды осуществлялись в 2020 и 2021 годах. При этом сам Ронни частично признал вину — он подтвердил, что был посредником в транспортировке 20 килограммов наркотиков, отправленных по почте из Бразилии во Франкфурт. Однако свою причастность к более масштабным операциям он отрицает.
Стама заключили под стражу еще в июне 2024 года. Судебный процесс проходит в городе Бреда и вызывает повышенное внимание в стране.
Футбольная карьера
Стам запомнился как один из ключевых защитников «Твенте», с которым он стал чемпионом Нидерландов в 2010 году под руководством Стива Макларена. В том же году Ронни перешел в английский «Уиган», где в сезоне-2012/13 завоевал Кубок Англии, одержав победу над «Манчестер Сити» в финале турнира.
Также Стам один раз получил вызов в сборную Нидерландов на товарищеский матч против Украины в июле 2010 года, но за национальную команду тогда не сыграл из-за травмы.
После окончания игровой карьеры он, в отличие от многих бывших коллег, практически не появлялся в медиапространстве. Его имя вновь оказалось в заголовках новостей только после возбуждения уголовного дела. 18 июня Стаму исполнится 41 год.
По стопам Промеса
Напомним, в феврале 2024-го в Нидерландах приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду более тонны кокаина через порт Антверпена экс-игрока «Спартака» Квинси Промеса. Плюс к этому он должен провести еще полтора года в тюрьме за вооруженное нападение на брата.
После этого красно-белые не стали продлевать завершившийся контракт с Квинси. В сентябре того же года Промес, не имеющий возможности покинуть ОАЭ из-за запрета на выезд, подписал годовой контракт с «Дубай Юнайтед», за который выступает по сей день.
Егор Сергеев