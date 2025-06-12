По стопам Промеса: чемпион Нидерландов может получить 13 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков

На скамье подсудимых также оказался его старший брат Руди. По версии прокуратуры, они занимали ключевые позиции в международной сети по торговле наркотиками. Государственный обвинитель потребовал для Ронни 13 лет заключения и штраф в размере около 1,7 миллиона евро, а для Руди, который скрывается от правосудия в ОАЭ, — более шести лет тюрьмы с аналогичной суммой штрафа.