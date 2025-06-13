Украинский футболист рассказал о дружбе с российским одноклубником

Футболист заявил, что сначала не хотел общаться с Нойштедтером, однако тот помог адаптироваться ему в «Вестерло», после чего он пересмотрел свое отношение к россиянину. «Я могу сказать, что он действительно классный пацан. Порядочный человек и понимает все. Ментальность у него не такая, как у нас», — поделился он.