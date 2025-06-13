Суперкомпьютер назвал фаворита клубного чемпионата мира

Вероятность победы французов оценивается в 18,5%. Второе место в списке — у английского «Манчестер Сити» (17,8%), третье — у немецкой «Баварии» (12,8%).
В турнире примут участие 32 команды, в составе которых сыграют футболисты из 81 страны, в том числе на соревнования заявлены три игрока с российскими паспортами. На КЧМ сыграют голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов, бразильский игрок саудовского «Аль-Хиляля» Малком, получивший российский паспорт во время игры за петербургский «Зенит», и голкипер «Сиэтл Саундерс» Эндрю Томас, который имеет гражданство России, Великобритании и США.
Клубный чемпионат мира пройдет в США с 14 июня по 13 июля. Команды разделены на восемь групп, в стадию ⅛ финала выйдут клубы, занявшие первое и второе места в группах.