Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
15.06
Аль-Ахли
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.90
П2
2.05
Футбол. Зарубежный
15.06
Бавария
:
Окленд
Все коэффициенты
П1
1.01
X
26.00
П2
70.00
Футбол. Зарубежный
15.06
ПСЖ
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.90
П2
4.00
Футбол. Зарубежный
16.06
Палмейрас
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.34
П2
2.71
Футбол. Зарубежный
16.06
Ботафого
:
Сиэтл Саундерс
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.65
П2
3.81
Футбол. Зарубежный
16.06
Челси
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.00
П2
9.50

Суперкомпьютер назвал фаворита клубного чемпионата мира

Французский «Пари Сен-Жермен» является главным претендентом на выигрыш клубного чемпионата мира по версии суперкомпьютера авторитетной статистической платформы Opta.

Источник: Reuters

Вероятность победы французов оценивается в 18,5%. Второе место в списке — у английского «Манчестер Сити» (17,8%), третье — у немецкой «Баварии» (12,8%).

В турнире примут участие 32 команды, в составе которых сыграют футболисты из 81 страны, в том числе на соревнования заявлены три игрока с российскими паспортами. На КЧМ сыграют голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов, бразильский игрок саудовского «Аль-Хиляля» Малком, получивший российский паспорт во время игры за петербургский «Зенит», и голкипер «Сиэтл Саундерс» Эндрю Томас, который имеет гражданство России, Великобритании и США.

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 14 июня по 13 июля. Команды разделены на восемь групп, в стадию ⅛ финала выйдут клубы, занявшие первое и второе места в группах.