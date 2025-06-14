Bild: Компани планирует использовать Кейна в полузащите, если в «Баварию» перейдёт Шешко

Отмечается, что Кейн редко использовался на позиции атакующего полузащитника, но его манера игры с уклоном на смещение в глубину и длинные передачи может позволить нападающему адаптироваться к новой роли. Кроме того, в пример приводится соотечественник Кейна Уэйн Руни, который ближе к финалу карьеры стал действовать на позиции центрального полузащитника.