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ПСЖ согласовал условия личного контракта с украинским футболистом Забарным

Ранее сообщалось, что Забарный не хочет переходить в ПСЖ из-за выступления за команду российского вратаря Матвея Сафонова.

Источник: AP 2024

ТАСС, 15 июня. Французский «Пари Сен-Жермен» согласовал условия личного контракта с украинским футболистом Ильей Забарным. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, французский клуб продолжает переговоры с английским «Борнмутом» по поводу суммы трансфера, но соглашение пока не достигнуто. Журналист газеты L'Equipe Лоик Танзи в январе сообщал, что Забарный не хочет переходить в ПСЖ из-за выступления за команду российского вратаря Матвея Сафонова.

Забарному 22 года. Он выступает за «Борнмут» с 2023 года. Ранее защитник играл за киевское «Динамо», в составе которого стал чемпионом и обладателем Кубка Украины.