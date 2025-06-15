ПСЖ согласовал условия личного контракта с украинским футболистом Забарным

ТАСС, 15 июня. Французский «Пари Сен-Жермен» согласовал условия личного контракта с украинским футболистом Ильей Забарным. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, французский клуб продолжает переговоры с английским «Борнмутом» по поводу суммы трансфера, но соглашение пока не достигнуто. Журналист газеты L'Equipe Лоик Танзи в январе сообщал, что Забарный не хочет переходить в ПСЖ из-за выступления за команду российского вратаря Матвея Сафонова.
Забарному 22 года. Он выступает за «Борнмут» с 2023 года. Ранее защитник играл за киевское «Динамо», в составе которого стал чемпионом и обладателем Кубка Украины.