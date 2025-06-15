ПСЖ согласовал условия личного контракта с украинским футболистом Забарным

По информации источника, французский клуб продолжает переговоры с английским «Борнмутом» по поводу суммы трансфера, но соглашение пока не достигнуто. Журналист газеты L'Equipe Лоик Танзи в январе сообщал, что Забарный не хочет переходить в ПСЖ из-за выступления за команду российского вратаря Матвея Сафонова.