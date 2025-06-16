Почему великий Лобановский был против принудительной украинизации: он привел логичные аргументы

«Люди с сине-желтыми флагами сначала исчислялись десятками, а потом сотнями, — пишет автор. — И не только на матчах с участием киевского “Динамо”. В 1990-м товарищеский матч против действующих чемпионов Европы — нидерландцев — на переполненном Республиканском стадионе проводила возглавляемая Лобановским сборная СССР. Количество сине-желтых флагов на трибунах во время этой игры поражало. А чуть позже, когда киевляне победили московский ЦСКА со счетом 4:1 и оформили 13-е, рекордное чемпионство в СССР, национальных полотнищ стало еще больше. И вот на фоне заметного национального подъема появляются “аргументы кандидата в народные депутаты”. Они задели чувства многих украинцев и даже заставили пересмотреть отношение к идолу, которым Лобановский, безусловно, был для многих людей».