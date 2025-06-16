Почему великий Лобановский был против принудительной украинизации: он привел логичные аргументы

Валерий Лобановский — легендарный советский футболист и тренер, имя которого известно каждому болельщику. В качестве тренера он добился невероятных успехов, возглавляя киевское «Динамо». Под его руководством киевляне 13 раз становились чемпионами СССР / Украины, а также дважды выиграли Кубок обладателей кубков — в 1975 и 1986 годах. Будучи наставником сборной СССР, Лобановский в 1988 году привел команду к серебряным медалям чемпионата Европы.
К тому же Валерий Васильевич был интересным собеседником, у которого всегда находилось что сказать на животрепещущие темы. Так, в 1989 году, незадолго до распада СССР, Лобановский написал заметку для «Советского спорта», где затронул проблему проснувшегося национализма в Украине. Сегодня, когда власти в Киеве усиленно борются с хождением по стране русского языка, слова великого тренера выглядят вдвойне актуальными.
Ниже — цитата из текста Лобановского, вышедшего под колонтитулом «Аргументы кандидата в народные депутаты». В 1989-м Валерий Васильевич действительно баллотировался народным депутатом в Киевсовет, но не набрал достаточного количества голосов, чтобы получить мандат.
Итак, что сказал Лобановский в своей предвыборной речи:
«Процессы демократизации нашего общества сопровождаются эксцессами на почве межнациональных отношений. В Киеве вдруг возник вопрос, на каком языке изъясняться — украинском или русском. За приоритет украинского языка некоторые борются так, словно он прежде подвергался дискриминации. Когда такое было? Было другое: боясь обвинений в национализме со стороны таких же незрелых “марксистов”, многие чины партийных и государственных учреждений принципиально отказывались от родного языка. Нормальные люди никогда не предавали свою национальную культуру и никак не страдали за это.
Однако почему побеждает тот или иной язык, мы знаем из истории. Слитые воедино процессы образования национального рынка и централизации власти выносили на поверхность общения один язык. Но главным рычагом была и остается экономика. Полмира говорит по-английски вовсе не потому, что так захотелось кабинету тори или вигов. Если человеческая цивилизация доживет до единой экономики, на обоих полушариях люди будут общаться и понимать друг друга без переводчиков. Но, убежден, никто не забудет родного языка.
Исчезновение любой национальной культуры, традиции, языка так же опасно для нормальной жизни, как и исчезновение биологического вида. Тем, кто полагает, что украинской культуре угрожает что-то вроде ассимиляции, я хочу напомнить, что никто не запрещал украинской литературы и искусства, школ с преподаванием на украинском языке. Но много ли у нас на Украине писателей, осваивающих темы, актуальные для всего человечества? И почему полупусты классы украинских школ?
Мы вкладываем душу в воспоминания о великом Кобзаре, благодарим казацкое прошлое, но безнадежно отстаем от цивилизованных обществ в компьютеризации обучения, в освоении на родном языке новейших философских, социальных, экономических идей.
Представьте, если бы то, чем живет сегодня мир, живо и увлекательно излагалось на никем из нас не забытом украинском языке, скажем, в Киевском или Черновицком университете. Валом валил бы народ на эти слушания независимо от степени знания языка и не было бы хронического недобора в украинские школы, будь они укомплектованы кадрами высокообразованных учителей, оснащены современным оборудованием.
Даже в мрачном Средневековье гуманисты считали постыдным защищать свою культуру путем гонений иноязычных сограждан, а у нас, советских людей, столько сложнейших проблем, такая впереди предстоит работа, что просто нет смысла отвлекаться на то, чем другие переболели еще во времена Петрарки. Думай и говори на любом языке, скажешь умное — поймут".
Любопытно, что сегодня Лобановского осудили в Украине за эту заметку 1989 года. На днях в журнале «Украинский тиждень» вышел текст под заголовком «Какая разница, или Как футбольный тренер Лобановский с украинизацией боролся». В нем, в частности, упоминаются события на стыке 1980−1990 годов, когда на фоне подъема национализма «футбольные матчи в Киеве походили на своеобразные манифестации».
«Люди с сине-желтыми флагами сначала исчислялись десятками, а потом сотнями, — пишет автор. — И не только на матчах с участием киевского “Динамо”. В 1990-м товарищеский матч против действующих чемпионов Европы — нидерландцев — на переполненном Республиканском стадионе проводила возглавляемая Лобановским сборная СССР. Количество сине-желтых флагов на трибунах во время этой игры поражало. А чуть позже, когда киевляне победили московский ЦСКА со счетом 4:1 и оформили 13-е, рекордное чемпионство в СССР, национальных полотнищ стало еще больше. И вот на фоне заметного национального подъема появляются “аргументы кандидата в народные депутаты”. Они задели чувства многих украинцев и даже заставили пересмотреть отношение к идолу, которым Лобановский, безусловно, был для многих людей».
Что тут скажешь? Хочется лишь процитировать знаменитое стихотворение Иосифа Бродского:
С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!
Только когда придет и вам помирать, бугаи,
будете вы хрипеть, царапая край матраса,
строчки из Александра, а не брехню Тараса.
Николай Соников