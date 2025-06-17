Филиппо Индзаги возглавил «Палермо»

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Чемпион мира Филиппо Индзаги назначен на пост главного тренера выступающего в Серии B «Палермо», сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.
Соглашение с 51-летним специалистом носит долгосрочный характер. Как сообщало издание La Gazzetta dello Sport, Индзаги должен получить в «Палермо» двухлетний контракт с опцией продления на сезон.
В пятницу итальянец покинул «Пизу», которая под его руководством вышла в Серию А. «Палермо» в прошедшем сезоне Серии В занял восьмое место.
Индзаги после завершения футбольной карьеры в 2012 году возглавлял молодежные составы «Милана», взрослую команду «россонери», а также «Венецию», «Болонью», «Беневенто», «Брешию», «Реджину» и «Салернитану».
Будучи игроком, Индзаги в составе сборной Италии выиграл чемпионат мира 2006 года, в составе «Милана» он дважды стал победителем Лиги чемпионов (2003, 2007).