Бывший футболист «Зенита» Дриусси забил гол в матче клубного чемпионата мира

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Аргентинский «Ривер Плейт» со счетом 3:1 обыграл японскую команду «Урава Ред Даймондс» в матче первого тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Сиэтле (США, штат Вашингтон).
Забитыми мячами в составе победителей отметились Факундо Колидио (12-я минута), Себастьян Дриусси (48) и Максимилиано Меса (74). У проигравших отличился Юсукэ Мацуо (58, с пенальти).
В эпизоде с забитым мячом Дриусси получил повреждение и был заменен. Аргентинец выступал за петербургский «Зенит» с 2017 по 2021 год и стал трехкратным чемпионом России.
Команды выступают в группе Е. В другом матче первого тура в этом квартете сыграют итальянский «Интер» и мексиканский «Монтеррей». Встреча пройдет в ночь на среду и начнется в 04:00 мск. В следующем туре «Ривер Плейт» сыграет с «Монтерреем», «Урава Ред Даймондс» встретится с «Интером».
Клубный чемпионат мира проходит в США. В нем впервые принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. По две лучшие команды квартета выйдут в ⅛ финала. Финальный матч состоится 13 июля.
Марсело Гальярдо
Мацей Скожа
Факундо Колидио
(Маркос Акунья)
12′
Себастьян Дриусси
48′
Максимилиано Меса
(Маркос Акунья)
74′
Юсуке Мацуо
58′
1
Франко Армани
4
Гонсало Монтиэль
28
Лукас Мартинес Куарта
6
Херман Пеццела
60′
30
Франко Мастантуоно
22
Кевин Кастаньо
21
Маркос Акунья
58′
88′
20
Мильтон Каско
24
Энцо Перес
24′
46′
8
Максимилиано Меса
26
Игнасио Мартин Фернандес
46′
34
Джулиано Галоппо
90+2′
11
Факундо Колидио
74′
18
Гонсало Мартинес
15
Себастьян Дриусси
50′
9
Мигель Борха
1
Сусаку Нисикава
3
Данило Боса
4
Хирокадзу Исихара
5
Мариус Хейбротен
13
Рема Ватанабе
87′
24
Юсуке Мацуо
8
Матеус Савио
71′
14
Такахиро Секине
11
Самуэль Густафссон
34′
87′
9
Генки Харагути
25
Кайто Ясуи
81′
26
Такуя Огивара
77
Такуро Канеко
71′
12
Сантос Сантана Тиагу
88
Еити Наганума
81′
6
Тайси Мацумото
4
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
9
5
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
1
12
Фолы
14
3
Офсайды
3
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти