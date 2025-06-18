Бывший футболист «Зенита» Дриусси забил гол в матче клубного чемпионата мира

Команды выступают в группе Е. В другом матче первого тура в этом квартете сыграют итальянский «Интер» и мексиканский «Монтеррей». Встреча пройдет в ночь на среду и начнется в 04:00 мск. В следующем туре «Ривер Плейт» сыграет с «Монтерреем», «Урава Ред Даймондс» встретится с «Интером».