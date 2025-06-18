Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
01:00
Ульсан
:
Мамелоди Сандаунз
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.25
П2
2.21
Футбол. Зарубежный
завершен
Ривер Плейт
3
:
Урава Ред Даймонд
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
04:00
Монтеррей
:
Интер
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.42
П2
1.60
Футбол. Зарубежный
завершен
Флуминенсе
0
:
Боруссия Д
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Фламенго
2
:
Эсперанс
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
19:00
Манчестер Сити
:
Видад
Все коэффициенты
П1
1.07
X
19.00
П2
60.00

Бывший футболист «Зенита» Дриусси забил гол в матче клубного чемпионата мира

«Ривер Плейт» обыграл «Ураву Ред Даймондс» на старте турнира.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Аргентинский «Ривер Плейт» со счетом 3:1 обыграл японскую команду «Урава Ред Даймондс» в матче первого тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Сиэтле (США, штат Вашингтон).

Забитыми мячами в составе победителей отметились Факундо Колидио (12-я минута), Себастьян Дриусси (48) и Максимилиано Меса (74). У проигравших отличился Юсукэ Мацуо (58, с пенальти).

В эпизоде с забитым мячом Дриусси получил повреждение и был заменен. Аргентинец выступал за петербургский «Зенит» с 2017 по 2021 год и стал трехкратным чемпионом России.

Команды выступают в группе Е. В другом матче первого тура в этом квартете сыграют итальянский «Интер» и мексиканский «Монтеррей». Встреча пройдет в ночь на среду и начнется в 04:00 мск. В следующем туре «Ривер Плейт» сыграет с «Монтерреем», «Урава Ред Даймондс» встретится с «Интером».

Клубный чемпионат мира проходит в США. В нем впервые принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. По две лучшие команды квартета выйдут в ⅛ финала. Финальный матч состоится 13 июля.

Ривер Плейт
3:1
Первый тайм: 1:0
Урава Ред Даймонд
Футбол, Клубный чемпионат мира, Группа E
17.06.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Lumen Field
Главные тренеры
Марсело Гальярдо
Мацей Скожа
Голы
Ривер Плейт
Факундо Колидио
(Маркос Акунья)
12′
Себастьян Дриусси
48′
Максимилиано Меса
(Маркос Акунья)
74′
Урава Ред Даймонд
Юсуке Мацуо
58′
Составы команд
Ривер Плейт
1
Франко Армани
4
Гонсало Монтиэль
28
Лукас Мартинес Куарта
6
Херман Пеццела
60′
30
Франко Мастантуоно
22
Кевин Кастаньо
21
Маркос Акунья
58′
88′
20
Мильтон Каско
24
Энцо Перес
24′
46′
8
Максимилиано Меса
26
Игнасио Мартин Фернандес
46′
34
Джулиано Галоппо
90+2′
11
Факундо Колидио
74′
18
Гонсало Мартинес
15
Себастьян Дриусси
50′
9
Мигель Борха
Урава Ред Даймонд
1
Сусаку Нисикава
3
Данило Боса
4
Хирокадзу Исихара
5
Мариус Хейбротен
13
Рема Ватанабе
87′
24
Юсуке Мацуо
8
Матеус Савио
71′
14
Такахиро Секине
11
Самуэль Густафссон
34′
87′
9
Генки Харагути
25
Кайто Ясуи
81′
26
Такуя Огивара
77
Такуро Канеко
71′
12
Сантос Сантана Тиагу
88
Еити Наганума
81′
6
Тайси Мацумото
Статистика
4
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
9
5
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
1
12
Фолы
14
3
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти