Фабио Капелло назвал игрока, которому он вручил бы «Золотой мяч» — 2025

«С учётом его возраста и того, что он сделал в этом сезоне, для меня он заслуживает награды», — приводит слова Капелло Marca.
Ямаль выступает за основную команду «Барселоны» и за сборную Испании с 2023 года. В составе сине-гранатовых вингер дважды выигрывал чемпионат Испании, по одному разу — Кубок и Суперкубок страны. С национальной командой Ямаль завоевал титул чемпиона Европы, а также взял серебро Лиги наций УЕФА.
В минувшем сезоне вингер принял участие в 55 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 25 результативных передач.