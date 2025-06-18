Фабио Капелло назвал игрока, которому он вручил бы «Золотой мяч» — 2025

Ямаль выступает за основную команду «Барселоны» и за сборную Испании с 2023 года. В составе сине-гранатовых вингер дважды выигрывал чемпионат Испании, по одному разу — Кубок и Суперкубок страны. С национальной командой Ямаль завоевал титул чемпиона Европы, а также взял серебро Лиги наций УЕФА.