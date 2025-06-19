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Футболистки «Динамо-БГУФК» победили «Минск» в женском чемпионате Беларуси

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки «Динамо-БГУФК» разгромили «Минск» в центральном поединке 15-го тура женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча двух главных фаворитов прошла с преимуществом действующих чемпионок страны, которые еще до перерыва трижды поразили ворота соперниц. Во второй половине результат не изменился — 3:0 в пользу «Динамо-БГУФК».

Завтра футболистки юниорской сборной Беларуси примут в Минске бобруйскую «Белшину». Остальные матчи этого тура состоятся 21 июня: «Гомель» — «Динамо» (Брест), «Витебск» — «ДЮСШ-ПолесГУ» (Пинск), «Зорка-БДУ» (Минск) — «Днепр» (Могилев).

Положение в группе лидеров сейчас таково: «Динамо-БГУФК» — 37 очков (13 матчей), «Минск» — 31 (14), «Днепр» — 28 (12), «Витебск» — 27 (13). Турнирную таблицу замыкают футболистки «Гомеля», набравшие всего два очка, 5 баллов в активе «ДЮСШ-ПолесГУ», на одно очко больше у «Белшины».

На следующей неделе лучшие белорусские футболистки соберутся в тренировочном лагере национальной сборной и будут готовиться к двум товарищеским поединкам с командой Азербайджана. Первый из них состоится 28 июня на поле жодинского стадиона «Торпедо», а второй пройдет 1 июля на столичном стадионе «Трактор».