Футболистки «Динамо-БГУФК» победили «Минск» в женском чемпионате Беларуси

На следующей неделе лучшие белорусские футболистки соберутся в тренировочном лагере национальной сборной и будут готовиться к двум товарищеским поединкам с командой Азербайджана. Первый из них состоится 28 июня на поле жодинского стадиона «Торпедо», а второй пройдет 1 июля на столичном стадионе «Трактор».