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Футболисты «Сморгони» проиграли пятый матч подряд в чемпионате Беларуси

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Сморгони» потерпели пятое поражение подряд в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня в стартовом поединке 13-го тура подопечные Сергея Дороховича проиграли на своем поле «Ислочи» — 0:4.

Еще три встречи состоятся завтра: «Слуцк» — «Нафтан», «Динамо» (Брест) — «Гомель», «МЛ Витебск» — «Молодечно». Программа 13-го тура завершится в воскресенье, 22 июня: «Арсенал» (Дзержинск) — «Динамо» (Минск), «Неман» — «Минск», «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Витебск».

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «МЛ Витебск» — 32 очка (12 матчей), «Динамо» (Минск) — 26 (12), «Славия» — 26 (12), «Динамо» (Брест) — 24 (12), «Ислочь» — 24 (13), «Неман» — 21 (12). Внизу турнирной таблицы находится «Молодечно» — 0 очков, у «Сморгони» 5 баллов.

Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 9 мячей.

Сморгонь
0:4
Первый тайм: 0:0
Ислочь
Футбол, Беларусь, 13-й тур
20.06.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
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