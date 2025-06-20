Футболисты «Сморгони» проиграли пятый матч подряд в чемпионате Беларуси

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «МЛ Витебск» — 32 очка (12 матчей), «Динамо» (Минск) — 26 (12), «Славия» — 26 (12), «Динамо» (Брест) — 24 (12), «Ислочь» — 24 (13), «Неман» — 21 (12). Внизу турнирной таблицы находится «Молодечно» — 0 очков, у «Сморгони» 5 баллов.