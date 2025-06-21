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Королева футбольного эфира продемонстрировала завидную фигуру в бикини на фотосессии в Майами

Самая красивая женщина итальянского футбола и супруга экс-звезды «Ливерпуля» Лориса Кариуса, Дилетта Леотта, приехала в США, чтобы освещать Клубный чемпионат мира. Однако вместо рабочих кадров с микрофоном очаровательная теледива Серии А поделилась с поклонниками снимком, на котором она грациозно позирует на надувном фламинго в эффектном бикини, подчеркивающем ее завидную фигуру и бронзовый загар.

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Фанаты не смогли сдержать восторга: «Мисс мира»; «Эти небесные ноги»; «Эти ноги как золото»; «Роскошный пресс»; «Идеальное тело»; «Самая горячая красавица».

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