Бразилия сообщила ФИФА о желании провести клубный чемпионат мира в 2029 году

«Все началось со вступительной беседы, — сказал Ксауд. — Я рассказал о своих целях на посту главы CBF и сказал, что мы хотим быть ближе к ФИФА. Я отметил высокий уровень мероприятия в США и уровень бразильских клубов и предложил провести в Бразилии следующий турнир. Джанни Инфантино был очень рад и сказал, что это вполне возможно. Теперь мы будем работать над тем, чтобы это произошло. Это будет великая цель».