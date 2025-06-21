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Бразилия сообщила ФИФА о желании провести клубный чемпионат мира в 2029 году

Также принять турнир хочет Австралия.

Источник: РИА "Новости"

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Глава Бразильской конфедерации футбола (CBF) Самир Ксауд на встрече с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил о заинтересованности провести клубный чемпионат мира в 2029 году на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба CBF.

В 2025 году клубный чемпионат мира впервые проходит в измененном формате с 32 командами. Турнир принимает США.

«Все началось со вступительной беседы, — сказал Ксауд. — Я рассказал о своих целях на посту главы CBF и сказал, что мы хотим быть ближе к ФИФА. Я отметил высокий уровень мероприятия в США и уровень бразильских клубов и предложил провести в Бразилии следующий турнир. Джанни Инфантино был очень рад и сказал, что это вполне возможно. Теперь мы будем работать над тем, чтобы это произошло. Это будет великая цель».

По информации газеты O Globo, еще одной страной, которая заинтересована в проведении клубного чемпионата мира — 2029, является Австралия. Отмечается, что местная федерация намерена подать заявку на организацию турнира после того, как успешно провела женский чемпионат мира в 2023 году. Однако издание уточняет, что Инфантино пока не обозначил детали определения будущей страны — хозяйки соревнования.

Бразилия неоднократно принимала крупные турниры. В 1950 и 2014 годах страна проводила чемпионат мира. Также она несколько раз принимала Кубок Америки, включая два из трех последних розыгрышей — в 2019-м и 2021-м.