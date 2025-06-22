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«Ривер Плейт» сыграл вничью с «Монтерреем» в матче клубного ЧМ

«Ривер Плейт» сыграл вничью с «Монтерреем» в матче клубного ЧМ по футболу.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Аргентинский «Ривер Плейт» сыграл вничью с мексиканским «Монтерреем» в матче второго тура группового этапа этапа клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в США.

Встреча группы Е, которая прошла в Пасадене, завершилась со счетом 0:0. «Ривер Плейт» доигрывал встречу в меньшинстве после удаления за две желтые карточки Кевина Кастаньо на первой добавленной ко второму тайму минуте.

«Ривер Плейт» набрал 4 очка и вместе с итальянским «Интером» (4 очка) возглавляет турнирную таблицу группы. «Монтеррей» (2) располагается на третьей позиции, а четвертое место занимает японский клуб «Урава» (0).

В другом матче «Флуминенсе» в группе F обыграл южнокорейский «Ульсан» со счетом 4:2 и после двух туров делит первое место в таблице с дортмундской «Боруссией», у обеих команд по 4 очка.

Ривер Плейт
0:0
Первый тайм: 0:0
Монтеррей
Футбол, Клубный чемпионат мира, Группа E
22.06.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Rose Bowl Stadium
Главные тренеры
Марсело Гальярдо
Доменек Торрент
Составы команд
Ривер Плейт
1
Франко Армани
4
Гонсало Монтиэль
21
Маркос Акунья
11
Факундо Колидио
28
Лукас Мартинес Куарта
17
Пауло Диас
22
Кевин Кастаньо
28′
90+1′
30
Франко Мастантуоно
84′
5
Матиас Краневиттер
24
Энцо Перес
17′
84′
18
Гонсало Мартинес
8
Максимилиано Меса
63′
71′
26
Игнасио Мартин Фернандес
34
Джулиано Галоппо
56′
71′
9
Мигель Борха
Монтеррей
1
Эстебан Андрада
14
Эрик Агирре
90′
3
Херардо Артеага
33
Стефан Медина
66′
93
Серхио Рамос
25
Нелсон Деосса
7
Жермен Бертераме
64′
5
Фидель Амбриз
90+2′
17
Хесус Корона
64′
16
Йоан Рохас Эчеваррия
30
Хорхе Родригес
19′
79′
4
Виктор Гузман
29
Лукас Окампос
64′
31
Роберто де ла Роса
10
Серхио Каналес
88′
11
Альфонсо Альварадо
90′
Статистика
5
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
3
6
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
2
22
Фолы
18
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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