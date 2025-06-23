«Реал» не сломало удаление на 7-й минуте. Первую победу Хаби Алонсо принесли Гюлер и фантастический Куртуа

До КЧМ-2025 официальные матчи команд из разных частей света были большой редкостью, хотя «Реал» и «Пачука» — почти старые знакомые. В декабре они сошлись в финале Межконтинентального кубка-2024, и «Королевский клуб» тогда взял последний трофей эпохи Карло Анчелотти (3:0). Если вы запутались в реформах ФИФА, поясним — боссы международной федерации решили не резать курицу, которая несет золотые яйца в ежегодном режиме. Поэтому КЧМ чуть-чуть подредактировали с точки зрения формата (представитель Европы сразу попадает в финал) и переименовали в Межконтинентальный кубок, который разыгрывают актуальные победители шести региональных турниров.
Впрочем, за полгода изменилось многое. И не только в «Реале», где начал работу Хаби Алонсо. «Пачука» зимой была в глубочайшем кризисе, значительного прогресса в первом полугодии добиться не удалось (8-е место и вылет в первом раунде плей-офф), и приведший команду к победе в Кубке чемпионов КОНКАКАФ-2024 уругваец Гильермо Альмада подал в отставку. После трех с половиной лет работы и при действующем до декабря 2026 года контракте! Руководство ее не принимало и требовало компенсации от будущего клуба Альмады, а в итоге назначило Хайме Лосано. 46-летнего специалиста, который привел Мексику к бронзе Олипиады-2020, а два года назад — в роли и.о. главного тренера — уже с национальной командой взял Золотой Кубок КОНКАКАФ.
Так что неожиданные назначения для Лосано уже не новый опыт, и к своей премьере в «Пачуке» он получил целую группу крепких новичков. А что в мексиканской команде незыблемо — так это позиции бывшего форварда «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Рондона. 35-летний капитан сборной Венесуэлы генерировал большинство моментов своей команды, едва не забил на первых минутах, и как раз на Саломоне получил красную карточку Рауль Асенсио. С учетом пенальти в 1-м туре — молодой защитник пока главный неудачник «Реала» наряду с заболевшим перед стартом и снова не попавшим в заявку Мбаппе.
Что интересно, Алонсо до перерыва обошелся без замен, перестроив схему и уже привычно опустив из опорной зоны в центр обороны Тчуамени. Какое-то время сливочным потребовалось, чтобы нащупать новые связи, а потом — вскоре после крутого двойного сейва Куртуа — «Реал» снова забил в стремительной контратаке. В несколько передач мяч был доставлен к штрафной, а Беллингем решил не отставать от забившего накануне за «Боруссию» младшего брата.
Последний пас в этой атаке отдал Арда Гюлер, которого ждали в старте еще против «Аль-Хиляля». И, надо признать, сейчас турок готов гораздо лучше Родриго. В концовке первого тайма к результативной передаче Гюлер добавил гол. Ему оставалось просто покатить мяч в угол в концовке красивой атаки, по ходу которой ключевым решением стал диагональный перевод на Александера-Арнолда. Трент мгновенно отпасовал в центр штрафной, а Гонсало Гарсия в касание переадресовал мяч Гюлеру. В этой комбинации хотелось аплодировать каждому действию.
Правда, решение после перерыва опустить Гюлера в середину поля, поменяв Гонсало на Браима Диаса, не сработало. То, что «Реал» не пропустил один-два мяча за четверть часа в начале второго тайма — заслуга великолепного Куртуа. Он точно выручал чаще, чем одноклубники попадали в створ чужих ворот. С другой стороны, стопроцентная реализация Мадрида — это демонстрация класса. А голевая атака номер три с участием Винисиуса Жуниора, Браима и красиво пробившего в падении нового капитана Вальверде — высший пилотаж.
Той же оценки заслуживает выход со скамейки успокоивших игру и преобразивших полузащиту Модрича и Себальоса. Резервов у Алонсо достаточно. В воскресенье впервые после операции наконец-то сыграл Рюдигер, который ложился под нож с задачей восстановиться к началу КЧМ. Немец в паре с Хейсеном должны стать стрежнем обороны. Еще и Мбаппе вернется — так что к плей-офф «Реал» подойдет почти в полной боеготовности. Алонсо же говорил, что хочет начать работу в Мадриде с завоевания трофея.
Андрей Кузичев