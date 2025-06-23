«Реал» не сломало удаление на 7-й минуте. Первую победу Хаби Алонсо принесли Гюлер и фантастический Куртуа

Впрочем, за полгода изменилось многое. И не только в «Реале», где начал работу Хаби Алонсо. «Пачука» зимой была в глубочайшем кризисе, значительного прогресса в первом полугодии добиться не удалось (8-е место и вылет в первом раунде плей-офф), и приведший команду к победе в Кубке чемпионов КОНКАКАФ-2024 уругваец Гильермо Альмада подал в отставку. После трех с половиной лет работы и при действующем до декабря 2026 года контракте! Руководство ее не принимало и требовало компенсации от будущего клуба Альмады, а в итоге назначило Хайме Лосано. 46-летнего специалиста, который привел Мексику к бронзе Олипиады-2020, а два года назад — в роли и.о. главного тренера — уже с национальной командой взял Золотой Кубок КОНКАКАФ.