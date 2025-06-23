Бывший тренер «Краснодара» и «Ростова» возглавил украинский клуб

Федык начал тренерскую карьеру в штабе Олега Кононова в «Севастополе». В 2013—2014 годах он был его ассистентом в «Краснодаре». В начале 2017-го Федык стал помощником Леонида Кучука в «Стали» из Каменского. Спустя полгода тренерский тандем перебрался в «Ростов», однако их работа продлилась недолго — в конце того же 2017-го донской клуб покинул Кучук, а вслед за ним и Федык.