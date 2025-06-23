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Бывший тренер «Краснодара» и «Ростова» возглавил украинский клуб

Иван Федык назначен главным тренером львовского «Руха», сообщает пресс-служба клуба.

Источник: fcrukh.com

37-летний украинский специалист уже работал в команде с 2020 по 2021 год и помог ей подняться в УПЛ.

Федык начал тренерскую карьеру в штабе Олега Кононова в «Севастополе». В 2013—2014 годах он был его ассистентом в «Краснодаре». В начале 2017-го Федык стал помощником Леонида Кучука в «Стали» из Каменского. Спустя полгода тренерский тандем перебрался в «Ростов», однако их работа продлилась недолго — в конце того же 2017-го донской клуб покинул Кучук, а вслед за ним и Федык.

В прошлом сезоне «Рух» занял в УПЛ 8-е место.