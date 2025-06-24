Гарет Бэйл подтвердил информацию о желании приобрести «Кардифф Сити»

«Мы заинтересованы в приобретении “Кардифф Сити”, — сказал Бэйл. — Это мой родной город, там я вырос, и мой дядя играл за них. Быть частью группы владельцев было бы осуществлением мечты, поскольку этот клуб близок моему сердцу. Я бы хотел стать частью растущего “Кардифф Сити” и вывести его в Английскую премьер-лигу, где ему и место. Я знаю, какие замечательные болельщики у команды. Было бы здорово попробовать сделать что-то вместе. Мы пытаемся взаимодействовать с клубом, и в будущем появятся новые новости об этом. Надеюсь, мы сможем что-то сделать».