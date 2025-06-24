Гарет Бэйл подтвердил информацию о желании приобрести «Кардифф Сити»

ЛОНДОН, 24 июня. /ТАСС/. Бывший нападающий испанского «Реала» Гарет Бйэл подтвердил информацию о желании приобрести валлийский футбольный клуб «Кардифф Сити». Его комментарий приводит портал Goal.
Ранее портал The Athletic сообщал, что консорциум, возглавляемый Бэйлом, предпринял попытку купить команду, направив письмо владельцу клуба с финансовыми гарантиями, но получил отказ.
«Мы заинтересованы в приобретении “Кардифф Сити”, — сказал Бэйл. — Это мой родной город, там я вырос, и мой дядя играл за них. Быть частью группы владельцев было бы осуществлением мечты, поскольку этот клуб близок моему сердцу. Я бы хотел стать частью растущего “Кардифф Сити” и вывести его в Английскую премьер-лигу, где ему и место. Я знаю, какие замечательные болельщики у команды. Было бы здорово попробовать сделать что-то вместе. Мы пытаемся взаимодействовать с клубом, и в будущем появятся новые новости об этом. Надеюсь, мы сможем что-то сделать».
Бэйлу 35 лет, он завершил профессиональную карьеру в январе 2023 года. С лета 2022 года уроженец Кардиффа выступал за американский «Лос-Анджелес», ранее нападающий, помимо «Реала», выступал за английские «Саутгемптон» и «Тоттенхэм». В составе мадридской команды он стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Испании, обладателем кубка страны. Бэйл провел 111 матчей в составе сборной Уэльса, забил 40 голов и отдал 22 голевые передачи, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
В сезоне-2024/25 «Кардифф Сити» занял последнее, 24-е место в турнирной таблице Чемпионшипа — второго по силе дивизиона чемпионата Англии, понизившись в классе.