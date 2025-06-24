Самый молодой тренер топ-лиг — теперь в Италии! Пробился через соцсети и помогал Артете

Испанец родился на Мальорке и играл в футбол на юношеском уровне. Уже в 15 лет пробовал тренировать детей, а в 18 лет закончил играть сам и пошёл учиться футбольному менеджменту. Он активно писал о футбольной тактике в соцсетях, а ещё подписался на всех сотрудников «Реала» и «Атлетико», которые были указаны в аккаунтах клубов. В ответ на Куэсту подписались лишь двое, но благодаря упорству и рассылке сообщений в 19 лет ему удалось попасть в структуру «Атлетико».