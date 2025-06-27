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Футболисты «Молодечно» добыли первую победу в чемпионате Беларуси

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Молодечно» добыли первую победу в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После недавней ничьей в гостевом матче с лидером первенства «МЛ Витебск» (0:0) сегодня подопечные Павла Батюто обыграли у себя дома футболистов «Сморгони» — 2:1.

Завтра состоятся еще три встречи. Главный фаворит первого круга «МЛ Витебск» сыграет в гостях с «Гомелем». Действующие чемпионы страны минские динамовцы примут на Национальном футбольном стадионе брестских одноклубников. На поле минского СОК «Олимпийский» футболисты «Ислочи» будут соперничать с жодинским «Торпедо-БелАЗом», а «Витебск» у себя дома встретится с «Неманом». Заключительные матчи 14-го тура пройдут 29 июня: «Нафтан» (Новополоцк) — БАТЭ (Борисов), «Слуцк» — «Арсенал» (Дзержинск).

Положение в группе лидеров: «МЛ Витебск» — 33 очка, «Славия» — 27, «Динамо» (Минск) — 26, «Динамо» (Брест) — 24, «Ислочь» (Минский район) — 24, «Неман» (Гродно) — 24. Внизу турнирной таблицы находится «Молодечно» — 4 очка, у «Сморгони» осталось 5 баллов.

Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий Александр Шестюк («Ислочь»), забивший 9 мячей.

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