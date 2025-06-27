Футболисты «Молодечно» добыли первую победу в чемпионате Беларуси

Завтра состоятся еще три встречи. Главный фаворит первого круга «МЛ Витебск» сыграет в гостях с «Гомелем». Действующие чемпионы страны минские динамовцы примут на Национальном футбольном стадионе брестских одноклубников. На поле минского СОК «Олимпийский» футболисты «Ислочи» будут соперничать с жодинским «Торпедо-БелАЗом», а «Витебск» у себя дома встретится с «Неманом». Заключительные матчи 14-го тура пройдут 29 июня: «Нафтан» (Новополоцк) — БАТЭ (Борисов), «Слуцк» — «Арсенал» (Дзержинск).