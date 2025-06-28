«Палмейрас» стал первым четвертьфиналистом клубного чемпионата мира

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Бразильский «Палмейрас» со счетом 1:0 после дополнительного времени обыграл бразильский «Ботафого» в матче ⅛ финала клубного чемпионата мира по футболу. Турнир проходит в США.
Мяч на 100-й минуте забил Паулиньо. На 116-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален капитан «Палмейраса» Густаво Гомес.
«Палмейрас» по итогам группового этапа занял первое место в квартете A. «Ботафого» стал вторым в группе B. В четвертьфинале «Палмейрас» сыграет с победителем встречи между английским «Челси» и португальской «Бенфикой». Четвертьфинальная игра пройдет 4 июля.
Клубный чемпионат мира завершится 13 июля.
Футбол, Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
28.06.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Lincoln Financial Field
Главные тренеры
Абел Феррейра
Ренату Пайва
Голы
Палмейрас
Паулу Энрике Паулиньо
(Ричард Риос)
100′
Составы команд
Палмейрас
21
Вевертон
120+5′
4
Агустин Гиай
22
Хоакин Пикерес
85′
15
Густаво Гомес
40′
116′
3
Бруно Фукс
8
Ричард Риос
40
Аллан
71′
12
Майке
41
Эстеван
63′
10
Паулу Энрике Паулиньо
103′
13
Микаэл
18
Маурисиу
84′
17
Факундо Торрес
9
Витор Роке
63′
31
Луиджи
32
Эмилиано Мартинес
91′
5
Анибал Морено
120+2′
Ботафого
12
Джон Виктор
2
Витиньо
99
Игор Жезус
7
Виктор Гимарайнс Артур
65′
20
Александер Барбоса
3′
13
Алекс Теллес
35′
66′
66
Куябано
5
Данилу Барбоза
83′
28
Ньютон
90+4′
10
Джефферсон Саварино
71′
30
Карлос Хоакин Корреа
32
Жаир Кунья
83′
31
Фернанду да Силва Кайо
25
Маркес Лоурейру Аллан
66′
8
Альваро Монторо
105+3′
17
Марлон Фрейтас
102′
98
Артур Кабрал
Статистика
5
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
16
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
15
Угловые
8
11
Фолы
20
4
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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