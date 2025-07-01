«Манчестер Сити» проиграл «Аль-Хилялю» в плей-офф клубного чемпионата мира

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии обыграл английский «Манчестер Сити» в дополнительное время со счетом 4:3 в матче ⅛ финала клубного чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Орландо (штат Флорида, США).
В составе победителей забитыми мячами отметились Маркос Леонардо (46-я, 112-я минута), Малком (52), Калиду Кулибали (94), у проигравших отличились Бернарду Силва (9), Эрлинг Холанд (55) и Фил Фоден (104).
Соперником «Аль-Хиляля» по четвертьфиналу станет бразильский «Флуминенсе», который ранее выбил из розыгрыша турнира итальянский «Интер». Четвертьфинальная игра состоится 4 июля.
«Аль-Хиляль» стал третьим клубом не из Европы, который смог выйти в четвертьфинал нынешнего розыгрыша клубного чемпионата мира. Ранее туда пробились бразильские «Палмейрас» и «Флуминенсе», английский «Челси», французский «Пари Сен-Жермен» и германская «Бавария».
Клубный чемпионат мира впервые проходит в новом формате. В турнире сыграли 32 команды, которые изначально были распределены на восемь групп. По два лучших клуба из каждого квартета вышли в плей-офф. Финал турнира пройдет 13 июля.