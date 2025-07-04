Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
22:00
Флуминенсе
:
Аль-Хиляль
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.30
П2
2.60
Футбол. Зарубежный
05.07
Палмейрас
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.41
П2
2.10
Футбол. Зарубежный
05.07
ПСЖ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.68
П2
3.45
Футбол. Зарубежный
05.07
Реал
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.40
П2
5.60
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
2
:
Монтеррей
1
П1
X
П2

УЕФА оштрафовал победителя Лиги конференций «Челси» на €31 млн

Также оштрафованы «Барселона», «Астон Вилла», «Хайдук», «Лион».

Источник: UEFA

ЖЕНЕВА, 4 июля. /ТАСС/. Первая палата комитета финансового контроля по деятельности клубов (СFCB) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовала английский «Челси» на €31 млн за нарушение правил финансового fair play. Об этом сообщает пресс-служба палаты.

Помимо этого, клуб получил условный суммарный штраф в размере €60 млн, который будет разделен на три периода: 2025, 2026 и 2027 годы. В случае превышения целевых показателей в каком-либо периоде клуб должен будет выплатить €20 млн.

Также палата УЕФА оштрафовала испанскую «Барселону» на €15 млн (условно на €45 млн). Штрафы получили английская «Астон Вилла» (€11 млн), хорватский «Хайдук» (€0,3 млн) и французский «Лион» (€12,5 млн), который 24 июня был понижен во второй по силе дивизион чемпионата страны из-за нарушения финансовой отчетности.

Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.
Читать дальше