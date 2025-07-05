Вратарь ПСЖ Доннарумма пожелал здоровья Мусиале, которому он нанес травму

Встреча ПСЖ и «Баварии» прошла в субботу и завершилась победой парижан со счетом 2:0. В конце первого тайма Мусиала получил серьезную травму ноги в столкновении с Доннарумой и не смог продолжить игру. После этого эпизода вратарь ПСЖ уходил в раздевалку в слезах.