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Вратарь ПСЖ Доннарумма пожелал здоровья Мусиале, которому он нанес травму

Голкипер уходил на перерыв в слезах.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Голкипер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма пожелал здоровья полузащитнику германской «Баварии» Джамалу Мусиале, которому он нанес травму в матче ¼ финала клубного чемпионата мира. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Встреча ПСЖ и «Баварии» прошла в субботу и завершилась победой парижан со счетом 2:0. В конце первого тайма Мусиала получил серьезную травму ноги в столкновении с Доннарумой и не смог продолжить игру. После этого эпизода вратарь ПСЖ уходил в раздевалку в слезах.

«Джамал, все мои молитвы и добрые пожелания с тобой», — написал Доннарумма.

Мусиале 22 года, он является воспитанником «Баварии». В минувшем сезоне он провел 40 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 8 голевых передач. На клубном чемпионате мира Мусиала в четырех матчах забил три гола.

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