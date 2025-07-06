«Реал» вышел в полуфинал клубного чемпионата мира по футболу

Встреча прошла в американском Ист-Ратерфорде и завершилась со счетом 3:2 в пользу испанцев. На десятой минуте счет открыл нападающий Гонсало Торрес. Через десять минут преимущество команды увеличил Франсиско Гарсия. На второй добавленной ко второму тайму минуте сократил отставание форвард Максимилиан Байер. Через две минуты еще один мяч забил нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. На восьмой добавленной минуте отличился форвард Серу Гирасси.
В другом четвертьфинале французский ПСЖ одолел мюнхенскую «Баварию». Команда выиграла со счетом 2:0.
Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. В нынешнем году он проходит в новом формате, в турнире принимают участие 32 команды из шести континентальных конфедераций. Призовой фонд соревнований составляет один миллиард долларов.
Хаби Алонсо
Нико Ковач
Гонсало Гарсия
(Арда Гюлер)
10′
Франсиско Гарсия
(Трент Александр-Арнолд)
20′
Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
90+4′
Максимилиан Байер
90+3′
Серу Гирасси
90+8′
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
24
Дин Хейсен
90+5′
15
Арда Гюлер
12
Трент Александр-Арнолд
67′
10
Лука Модрич
7
Винисиус Жуниор
67′
19
Дани Себальос
5
Джуд Беллингем
67′
9
Килиан Мбаппе
90+8′
30
Гонсало Гарсия
86′
11
Родригу
14
Орельен Тшуамени
84′
35
Рауль Асенсио
1
Грегор Кобель
5
Рами Бенсебаини
3
Вальдемар Антон
26
Юлиан Рюэрсон
24
Даниэль Свенссон
20
Марсель Забитцер
9
Серу Гирасси
25
Никлас Зюле
46′
2
Ян Коуту
63′
13
Паскаль Грос
37′
46′
8
Феликс Нмеча
10
Юлиан Брандт
63′
16
Жюльен Дюранвиль
82′
17
Карни Чуквуэмека
27
Карим Адейеми
46′
14
Максимилиан Байер
Главный судья
Рамон Абатти
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти