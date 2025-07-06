«Реал» вышел в полуфинал клубного чемпионата мира по футболу

Встреча прошла в американском Ист-Ратерфорде и завершилась со счетом 3:2 в пользу испанцев. На десятой минуте счет открыл нападающий Гонсало Торрес. Через десять минут преимущество команды увеличил Франсиско Гарсия. На второй добавленной ко второму тайму минуте сократил отставание форвард Максимилиан Байер. Через две минуты еще один мяч забил нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. На восьмой добавленной минуте отличился форвард Серу Гирасси.