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Футбол. Зарубежный
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Флуминенсе
:
Челси
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Футбол. Зарубежный
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П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Палмейрас
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:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
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Бавария
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П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
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:
Боруссия Д
2
П1
X
П2

ФИФА снизила цены на билеты на полуфинал клубного чемпионата мира в 36 раз

Международная федерация футбола (ФИФА) снизила цены на билеты на полуфинал клубного чемпионата мира — 2025 между лондонским «Челси» и бразильским «Флуминенсе» в 36 раз. Об этом сообщает The Athletic.

Источник: Reuters

Уточняется, что трое суток назад стоимость самого дешевого билета составляла 474 доллара. Теперь он стоит 13 долларов. По информации источника, такое падение цены связано с желанием ФИФА увеличить посещаемость.

Стоимость билетов на второй полуфинал, в котором встретятся парижский ПСЖ и мадридский «Реал», также снижена. Теперь стандартный билет вместо 978 долларов стоит 200 долларов.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. В этом году он проходит в новом формате, в турнире принимают участие 32 команды из шести континентальных конфедераций. Призовой фонд соревнований составляет один миллиард долларов.

Футбол. Зарубежный
08.07
Флуминенсе
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.85
П2
1.67
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