«Нафтан» прервал победную серию «Арсенала» в чемпионате Беларуси

Единственный мяч в этой встрече забил Альберт Копытич, отличившийся на 86-й минуте. До этого «Нафтан» не побеждал в семи играх подряд, а «Арсенал» одержал четыре виктории кряду.
Результаты остальных матчей 15-го тура: «МЛ Витебск» — «Динамо» (Минск) — 2:0, «Славия» (Мозырь) — «Витебск» — 2:0, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Молодечно» — 4:1, «Динамо» (Брест) — «Слуцк» — 3:0, «Неман» (Гродно) — «Ислочь» (Минский район) — 2:0, «Сморгонь» — «Гомель» — 3:1, БАТЭ (Борисов) — «Минск» — 0:2.
Положение в группе лидеров: «МЛ Витебск» — 39 очков, «Славия» — 31, «Торпедо-БелАЗ» — 29, «Динамо» (Минск) — 29, «Неман» — 28.
Список лучших бомбардиров возглавляет форвард «Ислочи» Александр Шестюк, в активе которого 10 забитых мячей.
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти