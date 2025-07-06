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«Нафтан» прервал победную серию «Арсенала» в чемпионате Беларуси

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты новополоцкого «Нафтана» со счетом 1:0 победили дзержинский «Арсенал» на финише первого круга чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Единственный мяч в этой встрече забил Альберт Копытич, отличившийся на 86-й минуте. До этого «Нафтан» не побеждал в семи играх подряд, а «Арсенал» одержал четыре виктории кряду.

Результаты остальных матчей 15-го тура: «МЛ Витебск» — «Динамо» (Минск) — 2:0, «Славия» (Мозырь) — «Витебск» — 2:0, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Молодечно» — 4:1, «Динамо» (Брест) — «Слуцк» — 3:0, «Неман» (Гродно) — «Ислочь» (Минский район) — 2:0, «Сморгонь» — «Гомель» — 3:1, БАТЭ (Борисов) — «Минск» — 0:2.

Положение в группе лидеров: «МЛ Витебск» — 39 очков, «Славия» — 31, «Торпедо-БелАЗ» — 29, «Динамо» (Минск) — 29, «Неман» — 28.

Список лучших бомбардиров возглавляет форвард «Ислочи» Александр Шестюк, в активе которого 10 забитых мячей.

Арсенал Д
0:1
Первый тайм: 0:0
Нафтан
Футбол, Беларусь, 15-й тур
6.07.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Городской
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