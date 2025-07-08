Спортдиректор украинского «Шахтера» надеется на скорое окончание боевых действий в стране

Он посетовал, что «люди не говорят об Украине так, как раньше». «Каждый день происходят атаки. Очень сложно работать в таких условиях», — добавил он. По его словам, в клубе надеются, что боевые действия «закончатся как можно скорее, потому что это слишком для всех».