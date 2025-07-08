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Спортдиректор украинского «Шахтера» надеется на скорое окончание боевых действий в стране

Хорват Дарио Срна отметил, что в текущих условиях очень сложно работать.

Источник: Reuters

ТАСС, 8 июля. Спортивный директор украинского футбольного клуба «Шахтер» хорват Дарио Срна надеется на скорое окончание боевых действий в стране и подписание мирного соглашения между Украиной и Россией. Об этом он заявил в интервью испанской газете Marca.

«Пришло время сесть, поговорить и подписать мирное соглашение», — сказал Срна.

Он посетовал, что «люди не говорят об Украине так, как раньше». «Каждый день происходят атаки. Очень сложно работать в таких условиях», — добавил он. По его словам, в клубе надеются, что боевые действия «закончатся как можно скорее, потому что это слишком для всех».