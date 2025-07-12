Россиянин Низелик вошел в тренерский штаб Пиоли в итальянской «Фиорентине»

Низелику 40 лет, с 2018 по 2023 год он работал в тренерском штабе Сергея Семака в петербургском «Зените». Также он работал в академии «Зенита» с 2014 по 2017 год и в тренерском штабе сборной России с 2012 по 2014 год. В «Фиорентине» он работает с прошлого сезона.