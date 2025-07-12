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Россиянин Низелик вошел в тренерский штаб Пиоли в итальянской «Фиорентине»

Пиоли возглавил команду в субботу.

Источник: Алена Яшина/ФК "Зенит"/ТАСС

РИМ, 12 июля. /ТАСС/. Россиянин Александр Низелик вошел в тренерский штаб Стефано Пиоли в итальянском футбольном клубе «Фиорентина». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О назначении Пиоли было объявлено 12 июля, соглашение с итальянским специалистом рассчитано до 30 июня 2028 года. 25 июня Пиоли покинул пост главного тренера футбольного клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Низелику 40 лет, с 2018 по 2023 год он работал в тренерском штабе Сергея Семака в петербургском «Зените». Также он работал в академии «Зенита» с 2014 по 2017 год и в тренерском штабе сборной России с 2012 по 2014 год. В «Фиорентине» он работает с прошлого сезона.

Пиоли 59 лет, он возглавлял «Аль-Наср» с сентября 2024 года. В сезоне-2024/25 команда заняла третье место в чемпионате Саудовской Аравии. В азиатской Лиге чемпионов команда дошла до полуфинала, где уступила японскому клубу «Кавасаки». Ранее Пиоли возглавлял итальянские «Парму», «Сассуоло», «Кьево», «Палермо», «Лацио», «Интер», «Фиорентину» и «Милан», с которым в 2022 году стал чемпионом Италии. В период игровой карьеры Пиоли в составе итальянского «Ювентуса» стал чемпионом Италии (1986) и обладателем Кубка европейских чемпионов (1985).

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