«Крумкачы» не удержали победу над «Нафтаном» в 1/16 финала Кубка Беларуси

Самым напряженным получился матч в Минске, в котором представители второй лиги национального чемпионата «Крумкачы» принимали новополоцкий «Нафтан». В самом начале игры минчане вышли вперед после удара Владислава Далидовича, но удержать победу не смогли. В конце основного времени Иван Грудько сравнял результат, а в овертайме он же забил победный гол — 2:1 в пользу «Нафтана».
В остальных сегодняшних встречах команды элитного дивизиона одержали уверенные выездные виктории: «Нива» (Долбизно) — «Ислочь» (Минский район) — 1:4, «Осиповичи» — «Славия» (Мозырь) — 1:5, «Д-Медиа» (Минск) — «Гомель» — 0:2, «Островец» — «Слуцк» — 0:3. Вчера футболисты «Минска» переиграли в Пинске местную «Волну» со счетом 3:2.
Завтра пройдут еще четыре встречи: РЦОР-БГУ (Минск) — БАТЭ (Борисов), «Барановичи» — «МЛ Витебск», «Лида» — «Арсенал» (Дзержинск), «Юни Икс Лабс» (Минск) — «Сморгонь», а 14 июля бобруйская «Белшина» примет футболистов «Молодечно».
Ранее свои встречи 1/16 финала выиграли футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» и брестского «Динамо». Две оставшиеся игры с участием белорусских представителей в еврокубковых турнирах состоятся позже: «Слоним» — «Неман» (Гродно), «Локомотив» (Гомель) — «Динамо» (Минск).
В решающем поединке предыдущего кубкового розыгрыша «Неман» победил «Торпедо-БелАЗ» (3:0). Чаще всех обладателями Кубка Беларуси становились футболисты БАТЭ — пять раз. По три трофея у минского «Динамо», солигорского «Шахтера», «Гомеля», «Белшины», брестского «Динамо» и «Немана».