«Крумкачы» не удержали победу над «Нафтаном» в 1/16 финала Кубка Беларуси

Самым напряженным получился матч в Минске, в котором представители второй лиги национального чемпионата «Крумкачы» принимали новополоцкий «Нафтан». В самом начале игры минчане вышли вперед после удара Владислава Далидовича, но удержать победу не смогли. В конце основного времени Иван Грудько сравнял результат, а в овертайме он же забил победный гол — 2:1 в пользу «Нафтана».