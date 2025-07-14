Футболисты «Молодечно» вышли ⅛ финала Кубка Беларуси

В решающем поединке предыдущего кубкового розыгрыша «Неман» победил «Торпедо-БелАЗ» (3:0). Чаще всех обладателями Кубка Беларуси становились футболисты БАТЭ — пять раз. По три трофея у минского «Динамо», солигорского «Шахтера», «Гомеля», «Белшины», брестского «Динамо» и «Немана».