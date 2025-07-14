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Футболисты «Молодечно» вышли ⅛ финала Кубка Беларуси

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Молодечно» вышли в ⅛ финала розыгрыша Кубка страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В сегодняшнем поединке 1/16 финала аутсайдеры элитного дивизиона чемпионата страны разгромили в Бобруйске представителя первой лиги «Белшину» с сухим счетом 3:0.

Ранее в ⅛ финала пробились футболисты «Витебска», «Минска», «Гомеля», «Слуцка», жодинского «Торпедо-БелАЗа», брестского «Динамо», новополоцкого «Нафтана», «Ислочи» из Минского района, «Сморгони», мозырской «Славии», борисовского БАТЭ, дзержинского «Арсенала» и «МЛ Витебск».

В 1/16 финала осталось провести две встречи с участием белорусских представителей в еврокубковых турнирах. Действующий обладатель Кубка страны гродненский «Неман» сыграет с футболистами «Слонима», а чемпион Беларуси минское «Динамо» встретится в Гомеле с местным «Локомотивом».

В решающем поединке предыдущего кубкового розыгрыша «Неман» победил «Торпедо-БелАЗ» (3:0). Чаще всех обладателями Кубка Беларуси становились футболисты БАТЭ — пять раз. По три трофея у минского «Динамо», солигорского «Шахтера», «Гомеля», «Белшины», брестского «Динамо» и «Немана».