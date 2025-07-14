«Милан» объявил о подписании контракта с обладателем «Золотого мяча» 2018 года Модричем

РИМ, 14 июля. /ТАСС/. Шестикратный победитель Лиги чемпионов в составе испанского «Реала» хорват Лука Модрич заключил контракт с итальянским футбольным клубом «Милан». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Соглашение с игроком рассчитано на один год. 9 июля Модрич провел последний матч за «Реал», испанский клуб в полуфинале клубного чемпионата мира уступил французскому «Пари Сен-Жермен» (0:4).
Модричу 39 лет, он выступал за «Реал» с лета 2012 года. Вместе с командой футболист шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять раз — клубный чемпионат мира, четырежды побеждал в чемпионате Испании, дважды в кубке страны и пять раз — в суперкубке. В 2018 году полузащитник получил «Золотой мяч» — приз, вручаемый лучшему игроку года по версии журнала France Football. По ходу карьеры игрок также защищал цвета английского «Тоттенхэма» и хорватского «Динамо» (Загреб).
За сборную Хорватии Модрич провел 188 матчей и забил 28 мячей. Он является серебряным (2018) и бронзовым (2022) призером чемпионатов мира и рекордсменом по количеству игр за национальную команду.