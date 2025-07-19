Агент Вольтемаде раскритиковал «Штутгарт» за отказ от продажи в «Баварию» за € 55 млн

В минувшем сезоне Вольтемаде принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.