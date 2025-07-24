Полузащитник «Штутгарта» Мийо близок к переходу в «Атлетико» Мадрид

В минувшем сезоне полузащитник выходил на поле в 29 встречах в рамках Бундеслиги, в которых он забил шесть голов и отдал пять результативных передач. По информации, предоставленной порталом Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 35 млн.