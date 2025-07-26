Месси дисквалифицировали на одну игру MLS из-за пропуска Матча звезд

В последних семи матчах регулярного чемпионата Месси оформил шесть дублей. Он стал первым футболистом в истории MLS, который сумел забить два мяча в пяти играх подряд. В общей сложности за это время аргентинец поразил ворота соперников 13 раз, всего на счету форварда 18 голов в 18 матчах текущего сезона.