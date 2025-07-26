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Месси дисквалифицировали на одну игру MLS из-за пропуска Матча звезд

Аргентинский нападающий «Интер Майами» пропустит встречу с «Цинциннати».

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и испанский защитник команды Жорди Альба пропустят одну игру регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) из-за неучастия в Матче звезд. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Матч звезд прошел 23 июля, в нем встретились игроки MLS и чемпионата Мексики. Месси и Альба попали в команду благодаря голосам болельщиков, но футболисты отказались от участия в игре. Поскольку у игроков не было медицинских противопоказаний, лига дисквалифицировала Месси и Альбу на следующую игру регулярного чемпионата против «Цинциннати».

В последних семи матчах регулярного чемпионата Месси оформил шесть дублей. Он стал первым футболистом в истории MLS, который сумел забить два мяча в пяти играх подряд. В общей сложности за это время аргентинец поразил ворота соперников 13 раз, всего на счету форварда 18 голов в 18 матчах текущего сезона.