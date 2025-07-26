Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
15:00
Спартак
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.67
П2
8.25
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.20
П2
2.75
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.10
П2
2.84
Футбол. Премьер-лига
17:30
Динамо
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.02
П2
5.00
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.20
П2
4.00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.86
П2
5.00
Футбол. Премьер-лига
20:30
Сочи
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.54
П2
2.90

В «Барселоне» запретили игрокам радоваться

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выразил недовольство активностью футболистов своей команды в медиа, сообщает Diario Sport.

Источник: Reuters

По информации источника, немецкий специалист установил запрет на излишние развлечение и ввел дополнительные ограничения в раздевалке, направленные для улучшения концентрации игроков на футболе.

Издание отмечает, что данные изменения могли быть вызваны скандалом, связанным с празднованием 18-летия полузащитником Ламином Ямалем, который пригласил на торжество карликов.

В минувшем сезоне «Барселона» выиграла три трофея из четырех возможных — чемпионат, кубок и суперкубок Испании. Из Лиги чемпионов коллектив Ханса-Дитера Флика вылетел на стадии ½ финала, проиграв итальянскому «Интеру»: оба матча завершились со счетом 3:3, однако в дополнительное время сильнее оказался коллектив из Италии.

Узнать больше по теме
ФК «Барселона»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Один из самых титулованных футбольных клубов в мире, «Барселона», в 2024 году отметил свое 125-летие. Сейчас «сине-гранатовые» продолжают борьбу за новые трофеи. В этом материале — ключевая информация о команде: история, состав, ближайшие матчи и финансовое положение.
Читать дальше