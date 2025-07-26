«Ислочь» и брестское «Динамо» вышли в четвертьфинал Кубка Беларуси

В первом сегодняшнем поединке ⅛ финала футболисты «Слуцка» проиграли у себя дома «Ислочи» из Минского района с результатом 1:2. Во втором матче «Минск» на поле столичного стадиона «Трактор» уступил брестскому «Динамо» — 2:3.
Вчера первыми четвертьфиналистами стали футболисты борисовского БАТЭ, одолевшие в Новополоцке местный «Нафтан» со счетом 4:3 (в дополнительное время).
Завтра мозырская «Славия» примет на своем стадионе гостей из «Гомеля», а дзержинский «Арсенал» сыграет в Борисове с футболистами «Молодечно».
Остальные встречи ⅛ финала состоятся позже. Финалист предыдущего кубкового турнира жодинское «Торпедо-БелАЗ» встретится в гостях со «Сморгонью», а соперники еще двух команд определятся после двух заключительных поединков 1/16 финала. Победителя матча между «Слонимом» и нынешним владельцем Кубка гродненским «Неманом» ждет поединок с лидером национального чемпионата «МЛ Витебск», а победитель встречи между гомельским «Локомотивом» и чемпионом страны минским «Динамо» сыграет с футболистами «Витебска».
В финальном поединке предыдущего кубкового розыгрыша «Неман» победил «Торпедо-БелАЗ» (3:0). Чаще всех обладателями Кубка Беларуси становились футболисты БАТЭ — пять раз. По три трофея у минского «Динамо», солигорского «Шахтера», «Гомеля», «Белшины», брестского «Динамо» и «Немана».